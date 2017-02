Accident mortal a la ronda de Mar de Vilafranca

Aquest dijous al migdia s'ha produit un accident que ha provocat la mort d'una dona de 64 anys a la ronda de Mar de Vilafranca, al barri de la Girada, just al pas de vianants que hi ha davant de la gasolinera que hi ha al costat del supermercat del Mercadona.

Segons les primeres informacions de la Policia Local, una persona feia marxa enrere amb el seu cotxe per aparcar per anar a treballar, no ha vist a la víctima (que passava pel pas de vianants) i li ha donat un cop amb la part posterior del vehicle, la qual cosa suposadament ha fet que la dona caigués, es colpegés contra l'asfalt i morís a l'acte.