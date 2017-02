La forta ventada afecta l’Alt i el Baix Penedès

Les fortes ventades han afectat la nit d’aquest diumenge i matinada de dilluns les comarques de l’Alt i el Baix Penedès amb diferents episodis que, segons Protecció Civil de la Generalitat, aniran remetent aquest dilluns a la tarda de manera progressiva.

El telèfon d’emergències 112 de Catalunya havia rebut fins les 8 del matí d’avui un total de 199 trucades de les comarques del Baix Penedès, 86 de les quals del Vendrell. A l’Alt Penedès la caiguda d’objectes a la via tallava la carretera BV-2162 en ambdós sentits a Pacs del Penedès.

A Vilafranca del Penedès, els efectes del temporal de vent era prou evident pels carrers amb mobiliari per terra i alguna destrossa. Però sobretot amb la caiguda d’arbres centenaris com el xiprer que hi ha al costat de la capella de Sant Joan i algun arbre a la plaça Milà i Fontanals que ha caigut sobre una filera de vehicles estacionats.

I a la comarca del Baix Penedès, a més d’alguns arbres caiguts en diversos punts del territori, destaca pel que fa a les incidències per ventades el fet que 4.000 abonats principalment del municipi del Vendrell es van quedar sense llum. Va ser a diverses zones de la capital del Baix Penedès, que en aquest episodi de ventada el vent ha arribat a bufar a una mitjana d’entre 80 i 90 km/h, tot i que també es va registrar una punta de 111 km/h. La normalitat a la xarxa elèctrica s’ha restablert del tot al voltant de 2/4 de 3 de la matinada d’aquest dilluns.

També cal esmentar que la caiguda aquest diumenge d’una claraboia de l’escola de primària Els Secallets del barri marítim de Coma-ruga, al mateix municipi del Vendrell, ha obligat a suspendre per precaució les classes en aquest centre escolar.

I pel que fa al municipi de Cunit, l’ajuntament ha informat que cops de vents constants de més de 80 km/h durant aquest diumenge, sobretot a partir de les 16.30 h, van provocar nombroses incidències. Els serveis tècnics municipals han fet un balanç en el que destaquen nombrosos contenidors arrossegats pel vent, la brutícia a molts carrers per caigudes de branques, tanques de veïns afectades i les afectacions més destacades com són les caigudes de 5 arbres (una palmera del Passeig Marítim, 2 arbres de l'avinguda Mediterrani, un arbre a l'avinguda Tarragona i un altre arbre a la plaça de la Vila) i de 3 branques de gran tamany: una al barri dels Jardins, una altra a l'avinguda Juli Cèsar i l'altre a la zona verda del Parc del Terrablanc).

Segons informa el servei de meteorologia de Cunit, la velocitat del vent va arribar a un cop màxim de 91,7 km/h a les 17.10h de la tarda de diumenge. De tota manera, segons indica el mateix servei, des de les 16.30h les ratxes de vent superiors als 80km/h van ser constants fins les 21.45h. El fort vent de oest i nordoest (mestral) va arribar entre les 21.45h i la 1.15 a 65km/h i des d'aquesta hora fins les 3 de la matinada va tornar a bufar a més de 80km/h, arribant als 88,5 km/h a la 1.45h.