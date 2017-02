La Festa del Xató arriba aquest diumenge a Vilafranca

La rambla de Sant Francesc de Vilafranca acollirà aquest diumenge una nova edició de la Festa del Xató, la única cita del calendari de la Ruta del Xató on es poden degustar les diferents varietats d’aquest popular plat de les nostres contrades: de Vilafranca, Vilanova, El Vendrell, Sitges i Calafell.

En total se serviran unes 2.250 racions de xató de les diferents varietats en les carpes que se situaran a la rambla.

Els preus seran diferents depenent de la modalitat que es vulgui. Així, el tiquet complet val 8,5 euros i inclou 2 racions de xató, una copa, una degustació de vi i aigua, una ració de pa i un joc de coberts. A més també hi haurà una bossa de regal fins a exhaurir existències. A partir d’aquí cada repetició de xató val 4 euros, cada repetició de vi 1,5 euros i una copa de vi buida val 1 euro.

La degustació del xató es podrà fer entre les 11h i les 14.30h. A les 11h està previst un taller infantil per aprendre a fer xató. A les 12.30h es farà el segon Xató Tapa, que és un concurs de tapes creatives de xató. A més a més durant tot el matí hi haurà a la rambla de Sant Francesc jocs gegants per a tota la família, el Mercat d’Artesania, Brocanters i Pintura i una trobada de motos Harley-Davidson.