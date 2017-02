Aquest dimarts a la tarda ha mort d'una aturada cardíaca l'exalcalde de Pacs, Joan Marrugat. Marrugat va entrar com a regidor a l'Ajuntament de Pacs l'any 1983 i al 1998 es va convertir en alcalde a causa de la mort sobtada de l'aleshores batlle del municipi, Josep Soler. Marrugat va ser alcalde durant 13 anys, període durant el qual va guanyar sempre per majoria absoluta. L'any 2011 ja no es va presentar a les eleccions municipals i va donar pas a Josep Sogas, actual alcalde.