Tres grups de l'oposició promouen una moció anti-transfuguisme al Vendrell

Tres dels grups municipals de l’oposició a l’Ajuntament del Vendrell, Som Poble (SP), Si Se Puede-El Vendrell (SSP) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), representats per cinc regidors, han anunciat aquest dimarts al vespre la presentació d’una moció conjunta al ple del consistori vendrellenc per combatre el transfuguisme a la mateixa capital penedesenca.

Els tres grups van coincidir a destacar que l’exregidor d’ERC i actualment regidor no adscrit, Josep Marrasé, hauria d’abandonar el govern municipal que integra amb el PSC i CiU i, a més, la moció demanarà que aquest mateix govern local i tampoc cap partit polític i la ciutadania “donin cobertura a Marrasé”. I també demanen públicament a Josep Marrasé que lliuri la seva acta de regidor “per tornar als votants el seu dret a ser representats adequadament”, va dir la regidora Eva Mata, expulsada del govern vendrellenc fa unes setmanes arran de fortes discrepàncies amb la gestió municipal.

De la seva banda, Òscar Blasco (SSP-El Vendrell) va dir que és “inacceptable i partidista com s’ha actuat des del govern en aquesta crisi”. Blasco va recordar unes paraules de Josep Marrasé que considera que el seu cas no pot ser considerat un exemple de transfuguisme al Vendrell perquè no ha passat d’un grup polític a un altre. “Ja sabem que no ho pot fer això”, va dir en aquest sentit Blasco, que va continuar per dir que el transfuguisme “es dóna quan un càrrec electe traeix els ideals, projecte i programa electoral amb els que es va presentar a les eleccions”. “Volem saber si Marrasé governarà seguint els programes del PSC i CiU o anirà pel dret i aixecarà la mà quan se li demani des del govern”, va dir també el portaveu de Si Se Puede, que va assegurar que “ens vam presentar a les eleccions per canviar coses i determinades pràctiques polítiques com les que ens ocupa ara”.

I des de Som Poble, el regidor Ruben Suan va explicar que “volem que tothom tingui clar que la qüestió del transfuguisme no és merament d’un partit, qüestions personals o coses internes del partit. És una cosa molt greu i que afecta el Vendrell. És un frau democràtic i segurament molts dels ciutadans que van votar Marrasé ho van fer pel seu partit i ara el regidor defensa unes idees que, en molts casos, seran diferents de les que el van portar a l’Ajuntament”. Suan, que va ser contundent en assegurar que “Marrasé ha passat del grup municipal d’ERC a uns grups del PSC i PDeCat que han passat a ser el grup municipal de Fomento de Construcciones y Contratas”, en referència a la polèmica per a la remunicipalització fallida del servei de neteja viària i platges, va concloure que a Josep Marrasé també cal considerar-lo trànsfuga perquè amb el seu vot va evitar precisament l’encàrrec d’un estudi de viabilitat econòmica sobre la gestió pública de serveis municipals com el mateix de la neteja viària o el de la gestió de l’aigua.

La roda de premsa dels cinc regidors de SP, SSP i ERC va comptar amb la presència de diversos militants d'aquests partits polítics al Vendrell, alguns dels quals van exhibir rètols amb el 'hashtag' (coixinet) #StopTransfuguisme.