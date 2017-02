El proper dijous 16 de febrer s’iniciarà un nou cicle de xerrades de l'Escola de Mares i Pares del Vendrell, que organitza la Comissió de Famílies del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) amb la col·laboració de les escoles, els instituts, La Ballaruga, el Servei Educatiu del Baix Penedès, la Biblioteca Pública Terra Baixa, RTV el Vendrell, Mossos d’Esquadra, la Xarxa Santa Tecla, el CDIAP Baix Penedès i diversos professionals que desenvoluparan les diferents sessions.

El principal objectiu de les xerrades és donar eines i suport a les famílies a l’hora d’educar els fills i filles com, per exemple, treballar les emocions o l’autoestima, o altres de caire legal i de prevenció de conductes de risc. El regidor d’Educació de l'Ajuntament del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat que “la voluntat d’aquest cicle és donar assessorament i informació als pares i mares per afrontar situacions noves que puguin sorgir en la relació amb els fills”.

La primera sessió, per exemple, porta per títol “Com millorar la comunicació amb els fills?” i anirà a càrrec del professor de filosofia i psicòleg Joan Bosquet. La xerrada es farà a les 15.15h a l’Escola Àngel Guimerà.

Posteriorment s'aniran organitzant xerrades fins a final del mes de maig.

Totes les sessions són obertes a famílies i educadors dels centres escolars de la comarca del Baix Penedès i no cal fer inscripció prèvia.

La presentació del cicle ha anat a càrrec de Kenneth Martínez, regidor d'Educació del Vendrell; Sandra Romero, agent dels Mossos d'Esquadra; Aroa Mateo, psicòloga del Centre Intelment; i Neus Navarro, psicòloga de Coaching El Vendrell.