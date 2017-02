Perquè a l'Alt Penedès anem més a urgències?

L’Alt Penedès utilitza les urgències de l’hospital comarcal més que a la resta de territoris catalans. El Departament de Salut va donar a conèixer aquestes dades la setmana passada i ara des del 3d8 hem parlat amb la directora mèdica del centre, Montse González, que ha xifrat en un 20% aquesta sobreutilització del servei per sobre la mitjana catalana. González vol deixar clar que la població de l’Alt Penedès no va més a urgències perquè estigui més malalta sinó que “les causes són diverses”.

Així per, exemple, González explica que a l’Alt Penedès hi ha dos nuclis de població molt grans però que la resta de municipis són petits, amb molts nuclis rurals, “que no tenen sempre metge i aleshores un cop s’acaba la consulta al seu poble venen a urgències”.

