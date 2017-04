Mor un veí del Vendrell a Ceuta en caure amb el cotxe del ferri

Un home de 59 anys veí del Vendrell ha mort aquest diumenge en caure al mar amb el seu vehicle en el moment de desembarcar-lo del ferri al port de Ceuta. El vehicle va caure al mar a primera hora del matí, just al costat del moll on estava amarrat el ferri "Jaume III" de Baleària, segons va informar Catalunya Informació. S'està a l'espera dels resultats de l'autòpia de la víctima per poder determinar la causa exacta de la mort.

Segons alguns testimonis el vehicle no va girar quan baixava la rampa ni va seguir les indicacions del personal del ferri que el guiaven per desembarcar, així que el cotxe va continuar el descens en línia recta sense frenar ni accelerar fins que es va precipitar a l'aigua. Bussos de la Guàrdia Civil van trobar el cos sense vida del conductor a uns vuit metres de profunditat, encara dins del cotxe