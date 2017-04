PUBLIREPORTATGE: Gingivitis, malaltia periodontal i conseqüències

Entrevistem a Sonia Molas i Ivonne Centellas, higienistes bucodentals de Suñol Clínica dental.

Quina és la diferència entre placa bacteriana i càlcul dental?

La placa bacteriana és un residu esponjós i transparent que es forma a les dents de manera contínua, amb partícules de menjar, sucre i saliva. És per això que és important mantenir una bona higiene diària, raspallant les dents tres vegades al dia, després de cada àpat, i sobretot abans d’anar a dormir. També cal utilitzar el fil dental per eliminar els residus que s’acumulen entre les dents.

Quan la placa no es treu correctament i de manera habitual, s’endureix i dona pas a la formació del càlcul o carrall. Aquest és de color groc o marró i és més difícil d’eliminar. Ja no n’hi ha prou amb el raspall de dents i el fil dental. És necessari realitzar una higiene dental professional.

En què consisteix la neteja dental professional?

La neteja dental professional, o tantrectomia, consisteix en l’eliminació del càlcul dental que es forma al voltant de les dents i es realitza mitjançant aparells d’ultrasons. Sol durar entre 20 i 30 minuts i la realitza un/a higienista bucodental.

Quan s’ha de fer?

Normalment es fa una vegada a l’any. Si el pacient és propens a depositar càlcul pel tipus de saliva i presenta una higiene dental deficient, cada 6 mesos.

És dolorós?

En alguns casos pot resultar molest, però en poques ocasions pot ser dolorós pel pacient. En el cas que ho sigui o que el pacient presenti molta sensibilitat, es pot realitzar amb anestèsia.

Què és la gingivitis?

La gingivitis és la inflamació de les genives causada per bactèries a causa de l’acumulació de placa bacteriana. La inflamació sol anar acompanyada d’envermelliment i sagnat espontani o al raspallar-se. És reversible i es pot curar mitjançant un bon raspallat diari, l’ús de fil dental i realitzant una higiene professional periòdica.

Què és la periodontitis (antigament anomenada piorrea)?

Es produeix quan la gingivitis no és tractada. La placa i el càlcul avancen i creixen per sota la línia de la geniva, destruint-la juntament amb l’ós i el teixit que sosté les dents. Amb el temps, si no es tracta de manera correcta, pot comportar mobilitat de les dents i finalment la pèrdua d’aquestes.

A diferència de la gingivitis, la periodontitis és irreversible. No es pot recuperar el teixit perdut, però amb les cures adequades podem aturar la progressió de la malaltia.

Com podem saber si patim periodontitis?

Els símptomes més comuns de la periodontitis són: mal alè constant, genives vermelles i/o inflamades, sagnat de les genives, dents sensibles, dolor en mastegar, mobilitat dental i retracció de les genives. Sembla que s’allarguin les dents.

El tabac, l’alcohol, malalties com la diabetis o el VIH i alguns factors hereditaris són elements de risc per patir aquesta malaltia.

Quin és el tractament de la periodontitis?

El tractament periodontal el realitza el/la dentista o l’higienista dental. Normalment es fa en 4 sessions.

En la primera sessió es fa un estudi per detectar la pèrdua o desgast de l’os, i mesurar la profunditat de les bosses periodontals en el cas d’existir-ne. Si les bosses mesuren més de 3 mil·límetres significa l’existència de malaltia periodontal. També es mira la quantitat de placa en les peces dentals. Es fa un estudi radiològic que servirà de comparació en el futur per veure si segueix o no perdent os.

En la següent visita es comença a fer la neteja profunda de les dents. S’utilitzen uns instruments manuals anomenats curetes per treure el càlcul adherit a les zones no visibles. Es fa per quadrants i sempre s’utilitza anestèsia.

Posteriorment, l’higienista o dentista donarà a cada pacient les instruccions d’higiene oral que haurà de mantenir a casa per continuar tenint la boca en un estat higiènic saludable. Amb seguretat voldrà visitar-lo al cap de 6 mesos per veure si ha realitzat favorablement les tècniques recomanades i fer un manteniment del tractament.

Existeix una relació entre la salut bucal i les malalties cardiovasculars?

La connexió entre totes dues es troba en la propagació de les bactèries i altres gèrmens, que passen de la boca a la resta del cos a través del torrent sanguini. Quan aquestes bactèries arriben al cor, es poden adherir a qualsevol paret i causen inflamació, i això pot derivar en una infecció del revestiment intern del cor (endocarditis).

Les bactèries que han saltat a la sang també poden augmentar els indicadors d’inflamació de vasos sanguinis, cosa que pot augmentar el risc de malaltia cardíaca i d’accident cervell-vascular.

Els pacients amb malalties cròniques com gingivitis o malaltia periodontal tenen més risc de patir malalties cardiovasculars causades per la mala higiene bucal.

És dolent fer servir l’escuradents?

L’escuradents eixampla l’espai interdental i causa amb el temps la desaparició de la papil·la i per tant agreuja el problema de l’acumulació de restes alimentàries entre les dents.

Què és millor, el raspall elèctric o el raspall manual?

El més important és la tècnica que s’utilitza a l’hora de raspallar i utilitzar el que ens sigui més còmode.

