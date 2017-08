Pòquer de gamma extra en una diada del 15-A llarga a la Bisbal del Penedès

La tradicional Diada de la Mare de Déu d’Agost a la Bisbal del Penedès s’ha saldat aquest dimarts al migdia amb quatre castells de gamma extra coronats, tot i que només un parell han pogut ser descarregats en una jornada força llarga marcada també per intents no reeixits de castells de nou amb folre i agulla.

Els Castellers de Vilafranca han pogut sortir finalment de plaça havent fet la millor actuació de les tres colles presents, però no sense haver de remuntar una exhibició que se’ls ha girat ja d’entrada. Així, en primera ronda els verds han vist com el 3d9fa els quedava en intent, després que la canalla es despengés en haver carregat l’estructura del tres.

A la segona ronda, els vilafranquins han pogut descarregar el 4d9f i a la tercera sí que han pogut completar un castell de gamma extra: la td9fm. Ja a la quarta ronda -en una diada on hi ha cinc possibilitats d’enlairar un castell abans dels pilars-, els verds han pogut carregar un altre castell de màxima dificultat com és el 4d9fa. El castell, però, ha quedat en carregat perquè l’agulla ha caigut després de desfer-se els terços del tronc del quatre. Finalment, i per sumar simbòlicament els punts que els donarien la victòria final en la diada, els Castellers de Vilafranca no han arriscat més i han descarregat sense problemes l’espadat de sis.

Gran Colla Joves

La segona colla amb millor actuació ha estat la Colla Joves Xiquets de Valls, que ha estat l’única en descarregar els tres castells de les rondes habituals sense cap intent. Han estat el 3d9f, el 4d9f i el 3d8a. Finalment, la Joves ha intentat el cinquè pilar de vuit amb folre i manilles del seu historial i l’imponent espadat, ja passats 2/4 de 4 de la tarda d’una diada molt llarga, ha quedat en carregat. És el tercer que la Joves vallenca corona, tot i que mai no ha pogut descarregar encara el pd8fm. Aquest dimarts ha estat a pocs segons d’aconseguir-ho i, de fet, l’anxaneta ha pujat i baixat l’espadat sense caure.

La Vella ensopega amb el 4d9fa

I, finalment, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha començat molt bé la diada, amb el 5d9f. És la primera ‘super-catedral’ que es veu descarregada a la Bisbal i, per tant, l’Ajuntament col·locarà la placa corresponent que certifica aquest èxit a la façana de la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca. Posteriorment, els rosats han vist com se’ls quedava en intent el 4d9fa, castell que també han portat sense èxit a la quarta ronda. A la tercera, els vallencs han descarregat el 3d9f i, a la cinquena ronda ja en solitari, la Vella ha tancat la ronda de castells amb el 4d8a. El pilar de comiat dels vallencs ha estat el de 7 amb folre.

Els Bous de la Bisbal

D’altra banda, com ja va passar l’any passat, abans de l’actuació hi ha hagut un intent de castell de la colla local dels Bous de la Bisbal del Penedès. Si l'any passat va assolir el primer 3d7, malauradament el 4d7 que els bisbalencs encara no han carregat ha quedat aquest dimarts en intent desmuntat. Tanmateix, el que sí que han pogut completar ha estat, després dels grans pilars de les colles convidades, el pd5s. L’alegria entre el rotllo dels Bous ha estat la de les grans ocasions.