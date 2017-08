La diada de Sant Fèlix s'avança un quart d'hora

Els Administradors de la Festa Major de Vilafranca 2017 introdueixen enguany noves millores en la celebració de la diada castellera de Sant Fèlix.

La mesura més destacada és l’avançament de la diada a les 12,15h, hora en què l’Administració preveu que la primera colla en actuar pugui posar els segons sobre la pinya. L’any passat, l’excel·lent predisposició i ritme dinàmic dels balls i l’èxit de l’ampliació del cordó de seguretat van permetre que a les 12,05h totes les colles fossin a la plaça de la Vila, ja amb els quatre pilars caminant descarregats. D’aquesta manera, el primer castell tenia els segons a les 12,21h, gràcies també a la conscienciació i celeritat de Minyons de Terrassa, colla que per sorteig va obrir la jornada. L’objectiu del 2017 és guanyar aquests sis minuts sobre l’edició anterior.

El 2017 per facilitar l’accés a la plaça de la Vila, la Banda de música entrarà pel carrer de la Cort mentre que els Falcons ho faran pel carrer de Santa Maria, a diferència del 2016 quan ambdós grups van entrar pel mateix accés de Santa Maria. D’aquesta manera, s’amplia el doble accés a plaça que ja realitzen les quatre colles castelleres i que tan bon resultat ha donat, especialment l’any passat.

Una altra novetat del 2017 és que la diada castellera del dia 29, amb els Castellers de Vilafranca i Xicots de Vilafranca, també es regeix per aquest funcionament. Per aquest motiu, incorpora la funció del cap de plaça. Els cinc Administradors de la Festa Major de Vilafranca del Penedès 2017 són Maria Bassegoda, Gemma Bertran, Max Margalef, Jordi Milà i Andreu Retamal. El cap de plaça per a les diades del 29 i 30, figura introduïda el passat Sant Fèlix, serà el gestor cultural Jordi Bertran.