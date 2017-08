Els Xicots descarreguen el 4d9f a Vilafranca

Els Xicots de Vilafranca han descarregat avui el seu segon 4d9f de la història i ho han fet a Vilafranca, després de descarregar-lo per primera vegada a principi de juliol a la festa major de la Granada. Seguidament han completat el 7d8 i el 3d8.

Eren pràcticament un quart de quatre de la tarda d'aquest dimarts quan els Xicots desmuntaven el 4d9f per, tot just deu minuts després, tornar a tirar-lo amunt, en aquest cop ja com a intent vàlid. Els de la camisa vermella l'han aconseguit descarregar per primer cop a Vilafranca i per segon cop a la seva història, després de completar-lo a principi de juliol a la festa major de la Granada. En segona ronda han descarregat també el seu primer 7d8 i, per acabar una diada històrica, Gabi Cot volia plantar el 3d9f, però després de dos peus desmuntats, i amb una plaça pràcticament budia ja que eren tres quarts de cinc de la tarda, el cap de colla dels vermells ha decidit tancar la diada amb el 3d8

Pel que fa als Castellers de Vilafranca, aquests han tingut una jornada plàcida i han descarregat el 4d9f, la td9fm i el 3d9f, castells amb els que s'han preparat ja per la diada de Sant Fèlix de dimecres. Els verds han descarregat un nou pd7f en la ronda de pilars.