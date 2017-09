La Jove de Vilafranca, molesta amb el Ball de Diables

La Colla Jove de Vilafranca ha enviat una carta en la qual mostra la seva molèstia amb el Ball de Diables per un vers pronunciat el dia 31 d'agost. La carta diu així:

"La Junta Directiva de la Colla Jove Xiquets de Vilafranca vol expressar públicament el seu malestar per un versot dels Diables de Vilafranca, concretament aquell en el que van afirmar, textualment, dirigint-se a la Colla Jove, que “posar en risc a la canalla constitueix un fet delictiu”. Essent coneixedors de la funció satiritzadora d’aquest entremès tradicional i respectant-la, lamentem haver de denunciar-la, en aquesta ocasió.

Pràcticament, d’ençà la nostra fundació l’any 2010, a cada Festa Major hem sortit als versots dels Diables, fet que ens honora, pocs en poden presumir. Sempre amb repetits adjectius de negativitat: “perillosos”, “agosarats”, “penjats”, “lacra”, “incompetents”, “molestos”... Fins i tot quan fèiem castells de cert mèrit com la torre de 7 (anys 2013-14), érem qualificats així i enteníem que es tractava d’una sàtira i prou. Enguany, però, han fet un pas més enllà i han assenyalat directament a la Colla Jove, i només a la Jove, com a colla que posa en risc als menors d’edat, com a “delinqüents”, fet que pot tenir greus implicacions de caràcter legal i/o penal. Aquesta afirmació ens ha ofès profundament, en primer lloc com a persones, però també com a castellers i no diguem com a vilafranquins. Per falsa o, almenys, absolutament discutible; per gratuïta, interessada i esbiaixada. Per això, hem decidit fer aquest comunicat i denunciar que s’ha sobrepassat el límit de la crítica o sàtira per arribar a una acusació greu envers la colla, acusació que normalment produeix un dany important als valors castellers de la pròpia entitat i a la seva projecció pública.

La Colla Jove de Vilafranca no ha tingut, en els darrers 3-4 anys, cap lesió en la seva canalla i, en la seva història, poquíssimes, cap de greu. Utilitzem els mitjans existents per protegir la nostra canalla i els castellers, actualment no assagem amb xarxa perquè hem hagut de deixar el local social, on sí que en teníem. La Colla Jove de Vilafranca, en els darrers 2 anys, ha patit només 3 caigudes, totes de castells de 6pisos o inferiors i ha suspès sortides i sovint hem fet castells inferiors quan no teníem prou pinya, sigui pròpia o amb suport d’altres colles o del públic, com fan les altres colles. Compleix amb els protocols de protecció dels infants, establerts per la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Colles Castelleres i témàxima cura de tota la canalla i castellers adults, com a qualsevol altra colla, ni més ni menys.

El concepte “risc”, tècnicament, és la probabilitat de que un dany es produeixi multiplicat per la severitat del dany. No cal entrar en detalls però que cadascú faci la seva valoració sobre aquests dos conceptes: probabilitat de caiguda i severitat de la mateixa. Feta aquesta valoració, possiblement arribarem a conclusions inesperades.

Si es vol parlar de conceptes com “posar en risc” en castells, obrint un meló que només s’obre quan i contra qui interessa, els Diables, en aquest cas, queden retratats per aquesta manera destructiva de fer. Com també va quedar retratada certa premsa local quan, a principis de temporada, va parlar de “castellers ferits de la Jove” que eren lesionats lleus (en un castell de 6 carregat a Igualada) però quan parla de les altres colles sempre parla de “castellers tocats o lesionats”, siguin lleus o greus o, habitualment, ni s’esmenten en aquestes cròniques. En ambdós casos, el resultat final és que, volent perjudicar a una colla castellera petita i que molesta a alguns, a qui realment es perjudica és al fet casteller.



Per tot això, cal denunciar aquest fragment del versot dels Diables de Vilafranca i exigir respecte per una entitat de cultura popular com és la Colla Jove Xiquets de Vilafranca, per totes les colles castelleres i per la Festa Major de tota Vilafranca. Per tant, demanem als Diables una rectificació pública d’aquest punt dels versots. També farem arribar aquest comunicat, juntament amb una queixa formal, al Consell de la Festa Major, al servei de cultura de l’Ajuntament de Vilafranca, a les altres dues colles castelleres locals i a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, per a què en tinguin constància i, si ho creuen oportú, s’afegeixin a aquesta petició de rectificació pública.Agrair el suport de tothom, vilafranquins i visitants forans, que s’han sentit sorpresos i indignats, igual que nosaltres, per aquesta acusació. Vilafranca és molt més gran i respectuosa del que alguns volen fer creure.