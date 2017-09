3d10fm, td8sf i 4d9sf, objectius dels verds per Santa Tecla

Els Castellers de Vilafranca tenen diumenge una cita importantíssima a Tarragona, amb motiu de l’actuació del primer diumenge de festes. Com sempre, compartiran plaça amb la Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que jugaran a casa i no ho posaran fàcil als vilafranquins, i també amb els Xiquets de Tarragona.

El cap de colla dels verds, Toni Bach, ha explicat aquesta setmana que tenen moltíssimes ganes d’aprofitar la feina feta per Sant Fèlix i, fins i tot, si és possible, millorar l’actuació del dia 30 d’agost. Així Bach té clares les dues primeres rondes. Començarà amb el 3d10fm - que ja van descarregar l’any passat en el mateix lloc-, continuaran amb la td8 sense folre -que van completar per Sant Fèlix- i en tercera ronda a Bach el que li agradaria portar a plaça és el 4d9 sense folre, que es va quedar sense poder intentar el dia 30 d’agost i que porten tot l’any treballant. Si tot va bé acabarien la jornada amb el pd8fm.

El cap de colla afirma que tot i venir d’uns dies de vacances arribaran a Tarragona molt preparats però que si per alguna cosa no poguessin provar el 4d9sf tirarien segurament el 3d9fa. Toni Bach ha demanat la implicació de tothom en l’assaig d’avui divendres a dos quarts de deu a Cal Figarot per tal de poder fer les proves d’aquests grans castells ja que voldria poder posar sisens o setens del castell de 10 i tirar ben amunt també les construccions sense folre. Després de l’assaig hi haurà sopar i beguda per tothom que hi hagi col·laborat.



En la roda de premsa de presentació de les intencions per Santa Tecla, el president dels Castellers de Vilafranca, Joan Badell, va començar agraint la implicació que ha tingut tota la colla en aquests darrers dos mesos i ha recordat que els Castellers de Vilafranca han fet 11 actuacions seguides descarregant com a mínim un castell de gamma extra. “Aquest estiu hem demostrat que la nostra zona de confort poden ser els castells de gamma extra”, ha apuntat Badell.

El president ha fet també una crida a tothom per dona’ls un cop de mà diumenge i ha recordat que els autocars sortiran puntuals a les 10 del matí des de davant de Cal Figarot. A tots aquells que vulguin anar a fer pinya se’ls facilitarà el transport en autocar i també si cal se’ls donarà una samarreta verda. A més tot aquell qui ho vulgui es pot quedar a dinar a Tarragona amb els verds en un àpat popular que faran per tan sols 5 euros. Els tiquets es poden comprar avui a l’assaig.

Per altra banda destacar com dissabte fan una nova edició de la pedalada verda que compta com a patrocinador amb Serveis Mèdics Penedès. Des de l’empresa, Marc Pareja va comentar que era un “orgull i un plaer” col·laborar amb els Castellers de Vilafranca perquè era una icona de Vilafranca i del Penedès.