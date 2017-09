Els Xicots celebren dissabte la festa del 35è aniversari

Els Xicots de Vilafranca reprenen aquesta setmana l’activitat després d’uns dies de vacances posteriors a la festa major, on van poder descarregar el seu segon 4d9f, el primer a Vilafranca. La colla vilafranquina explica que és un retorn motivador, amb la festa d’aniversari de l’entitat, que alhora obre el darrer tram de temporada, amb compromisos molt interessants en el calendari.

Els Xicots justament han complert 35 anys l’11 de setembre. Aquest dissabte, 16 de setembre, conviden tothom a celebrar-ho des de la tarda fins a la nit, amb castells i música de diferents estils. La festa arrencarà, com no pot ser d’altra manera, amb una diada castellera. Serà a les sis de la tarda a la plaça de la Constitució, on els de Cal Noi-Noi estaran acompanyats de quatre colles: Castellers de Sant Pere i Sant Pau, Colla Jove de Castellers de Sitges, Castellers d’Altafulla i Castellers de les Gavarres.



Més tard la festa es traslladarà a la plaça de la Vila. En primer lloc, a les 21.30 h, es podrà gaudir de concert de gralles amb els penedesencs Els Vinardells; a continuació, a les 22.30 h, des de les terres de l’Ebre arribaran els Xeic!. I a partir de mitjanit, el DJ Capi s’encarregarà d’arrodonir la festa.

La diada d’aniversari serà per als Xicots el moment de començar a recuperar la forma de cara als nombrosos reptes de les setmanes següents.



Algunes de les cites més properes són a Sitges, el 24 de setembre, o a Sant Pere i Sant Pau, el 7 d’octubre, però passaran també per Mollet, Cornellà, Bellprat, Alcover i Artés. Venen, doncs, unes setmanes intenses d’actuacions que han de permetre arribar en el millor estat a la diada del Roser, el 28 d’octubre. Des d’avui la colla retorna als assaigs habituals, que tenen lloc els dilluns, dimecres i divendres.

Fotografia de Cristian Muñoz