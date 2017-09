Els verds obtenen la pitjor puntuació a Santa Tecla amb la nova normativa del concurs

Els Castellers de Vilafaranca van plantar grans castells a la Diada del Primer Diumenge de Santa Tecla. Van carregar el 3d10f, el 4d9sf i la td8sf. Son tres gamma extra de màxima dificultat carregats, cap de descarregat. La llenya va ser la gran protagonista de la diada perquè també van patir caigudes la resta de colles.

En el cas de la Vella de Valls, la Jove de Tarragona i els Xiquets de Tarragona només van deixar en carregat un sol castell cada colla, amb la qual cosa les tres estructures que van portar a plaça puntuen de cara al Concurs de Castells de Tarragona del 2018.

Aquest és el punt clau de la nova normativa acordada per la Comissió Assessora del Concurs i que és vigent des de l’1 de setembre. La norma prioritza la seguretat en els castells i penalitza aquelles construccions que no s’aconsegueixen descarregar. La penalització, però, és de tal magnitud que només es té en compte un sol castell carregat. És a dir, si com el cas dels Castellers de Vilafranca aquest diumenge a Tarragona es tiren tres castells i no se’n descarrega cap, només es té en compte la puntuació d’un sol d’aquests castells, el de més valor.

Seguint aquest criteri els verds només van puntuar els 2.775 punts d’un 3d10fm carregat de cara al rànquing per al concurs de l’any que ve. Així, els 2.680 punts del 4d9sf c i els 2.765 punts de la td8sf c no es tenen en compte perquè no es van aconseguir descarregar.

Si la diada de Santa Tecla s’extrapolés al concurs de Tarragona, la Colla Vella dels Xiquets de Valls hauria quedat primera amb els 7.555 punts del 4d9fa, el 5d9f i el 4d9sfc; la Jove de Tarragona, segons amb els 6.635 punts del 5d9f, el 3d10fmc i el 4d9f i els Xiquets de Tarragona amb els 3.870 putns del 5d8c, el 3d9f i el 4d9f hauria quedat per davant dels Castellers de Vilafranca amb 1.095 punts més.

Els nous criteris de puntuació han aixecat fortes crítiques al món casteller. Havent-se constatat l’exemple de Santa Tecla totes les colles reaccionaven a les xarxes en contra de les conseqüències d’aquest criteri. Si bé es prioritza la seguretat això pot fer que les colles decideixin abandonar l’ambició amb grans castells i assegurar-se un feix de punts amb construccions més assequibles.