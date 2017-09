Objectius carregats

El Primer Diumenge de la diada de Santa Tecla de Tarragona només va deixar satisfets als Xiquets de Tarragona. Les altres tres colles (Jove de Tarragona, Vella de Valls i Castellers de Vilafranca) van sortir de la jornada sense poder acabar la feina per la qual porten mesos treballant. Els Castellers de Vilafranca van tenir tres caigudes que no s’esperaven. Els tres castells que portaven a plaça van quedar en carregats i això va fer que a la ronda de pilars fessin només el pilar de 6, que sí que van descarregar.



Els verds van obrir l’actuació a la plaça de la Font de Tarragona amb el 3d10fm, que ja havien descarregat a l’Arboç i per Sant Fèlix. El cap de colla, Toni Bach, hi tenia confiança. Però no va poder ser. Després d’un primer peu desmuntat, la construcció no va pujar del tot ferma, però va anar guanyant solvència a mesura que hi posaven pes. Amb la carregada poc s’esperaven que caigués, però quan ja havien sortit dosos i setens ja estaven a manilles, el castell va cedir sembla que pel mal encaix entre terços i quarts.

En segona ronda, Toni Bach va seguir el programa previst i va plantar la td8sf, que van aconseguir descarregar per Sant Fèlix i que la Joves de Valls havia descarregat també fa uns dies per primera vegada a la història. La torre no pujava tan perfecta com a Vilafranca, però semblava que fins a dosos anava la mar de bé. Ara bé, la canalla més petita no va pujar del tot fina i, mil·lèssimes de segon després de carregar la torre, el castell va caure.

En tercera ronda, de nou, els de Toni Bach van seguir el programa. Volien descarregar el 4d9sf, que al Pla de la Seu es va quedar en intent i que per Sant Fèlix no van poder intentar. L’havien assajat a fons per poder descarregar-lo i, després d’un intent desmuntat, el castell es va coronar amb garanties de ser descarregat. No els hi valia una altra cosa però, de nou, el castell no es va poder completar. La baixada va ser massa nerviosa i, quan ja sortien sisens, va acabar saltant de manera gairebé insperada.

Al seu costat, la Vella de Valls va completar el 4d9fa i el 5d9f i, en segona ronda, va carregar també el 4d9sf després de dos peus desmuntats. El castell no va pujar tan bé com per Sant Fèlix i va cedir just a la sortida de dosos. Va acabar amb el pilar de 6 amb un canvi de quart. La Jove de Tarragona tampoc va poder sortir amb tots els castells descarregats. En primera ronda va completar el seu castell insígnia, el 5d9f, que va servir per donar confiança de cara a la segona ronda, on van intentar el 3d10fm, el seu gran objectiu per Santa Tecla. El castell va pujar nerviós, però va caure pràcticament en el mateix moment que el dels verds, quan gairebé el tenien descarregat. Amb algunes baixes després de la caiguda, els liles van tancar la seva actuació amb el 4d9f i van descarregar el primer pd8fm a casa, que van salvar amb un treball rigorós.

Finalment els Xiquets de Tarragona sí que van sortir satisfets de plaça. En primera ronda van desmuntar el 5d8 que, després, només van poder carregar però després van remuntar completant el 4d9f i el 3d9f, el primer de la temporada. Els matalassers van rematar la millor actuació de l’any amb el quart pilar de 7 amb folre del curs.

Amb aquestes actuacions i tenint en compte la nova normativa per al Concurs de Castells de Tarragona del 2018, els Castellers de Vilafranca van obtenir la pitjor puntuació de totes les colles a Santa Tecla.