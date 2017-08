L’organista Juan de la Rubia oferirà un concert a l’orgue de Santa Maria

Tal com és habitual en les darreres edicions, l’orgue de Santa Maria de Vilafranca acollirà un dels concerts del 37è Cicle “Els Orgues de Catalunya”, organitzat per l’Associació Catalana de l’Orgue i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i que se celebra durant els mesos d’estiu als orgues més representatius d’arreu del país.

El concert serà dimecres, a 3/4 de 9, acabada la missa de vuit amb l’organista Juan de la Rubia, un dels intèrprets actuals més destacats. Natural de la Vall d’Uixó (Castelló), Juan de la Rubia ha actuat als principals escenaris d’Europa, així com a Amèrica Llatina i Àsia, amb una acollida excel·lent del públic i la crítica.

En els darrers anys, la seva activitat concertística ha estat incessant, actuant en més de vint països i en escenaris com l’Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Palau de la Música Catalana, la Konzerthaus de Berlín, la Gewandhaus de Leipzig, la catedral de Colònia, i el teatre Mariinsky i la Philharmonia de Sant Petersburg. Oferirà un programa especialment pensat per a l’orgue de Santa Maria, construït el 1942 per Gaietà Estadella i d’estil romàntic-simfònic. Inclou un gruix central d’obres d’autors francesos dels segles XIX i XX com Lemmens, Guilmant, Vierne, Tournemire, la transcripció de Juan de la Rubia del cor inicial de la Passió segons Sant Mateu de Bach i, per cloure el recital, una improvisació sobre temes populars.

El concert comptarà amb la projecció per al públic en una pantalla gegant per poder veure l’actuació de l’intèrpret. L’entrada és lliure i l’aportació econòmica voluntària.