Torna “Sona la festa major!”

L’estiu de 2014 van sortir al mercat 1000 exemplars del llibre amb CD “Sona la Festa Major!”, un llibre que va agradar molt, tant als més petits de la casa com als més grans, amb un CD que va sonar una vegada darrera l’altra a moltes cases i cotxes de la comarca i que va fer ballar a tota la família.

“Sona la festa major!” es va exhaurir amb un any i pocs mesos i davant d’aquest gran èxit i de la demanda dels vilafranquins de poder-ne adquirir més exemplars, els autors Mònica Calaf i Mikel Fuentes s’han animat a reeditar-lo, aquest cop adjuntant un senzill joc de cartes, petites i rodones, iguales dos a dos, que conviden a jugar i a divertir-se i fins i tot a inventar el propi joc amb els elements del seguici. Al web contesillustrats.com es poden trobar idees de jocs per fer: “Els petacons del drac”, “La mona”, “El memory” ,“La brisca del seguici”...

El conte fa un recorregut per tot el seguici de la Festa Major de Vilafranca, presentant els instruments que hi intervenen i cada element de la festa amb una poesia, una il·lustració i una música.

“Sona la Festa Major” és un conte ideal per a nens ben menuts que comencen a parlar, ja que hi ha un joc amb les imatges perquè puguin conversar amb l’adult. També per als infants que comencen a llegir, ja que hi ha paraules clau amb lletra de pal, i per als infants i grans que ja poden gaudir de la lectura dels textos.

Els textos són petites poesies ideals per a la lectura dels infants a partir de 6 anys. Tenen la particularitat que, a més a més de poder-se llegir, també es poden cantar amb diferents melodies, ja que conserven la forma de la quarteta tradicional catalana.

Cada pàgina té una il·lustració gran de cada element del seguici i també tres petites il·lustracions extretes de la gran que permeten el joc de buscar d’on han sortit.

El disc va ser enregistrat i editat per Lluís Giménez i hi intervenen la Colla de grallers “Els Vernets”, la mitja cobla “Bufalodre”, el grup de música tradicional “Folkatr3s”, la Banda de l’EMM de Vilafranca, el cor i orquestra dels Goigs i l’organista Jonatan Carbó. Una veu en off d’una nena va presentant cada element del seguici i ens va acompanyant durant tot el conte tot seguint la processó, amb un música per a cada pàgina. Les danses tenen també enregistrades les petites percussions que fan sonar els balladors.

Mònica Calaf és mestra de música de l’Escola Estalella i Graells des de l’any 1998 i sempre ha treballat molt el coneixement de la música tradicional catalana i del patrimoni folklòric de Vilafranca. Mikel Fuentes participa al Firart des de l’any 2006 tot presentant obres, la majoria d’elles basades en la Festa Major.

Preu especial per als lectors del 3d8

Junts han publicat “Tu, jo i el pit” en català, castellà, francès, anglès i polonès, i tres contes més sobre maternitat en anglès i francès, i darrerament el conte il·lustrat amb CD titulat “Sona la Festa Major!”. “Sona la Festa Major!” ja es pot trobar a les llibreries del centre, a la botiga online sonalafestamajor.cat feta per Bubalú al preu de 21 euros. Val a dir que els lectors del 3d8 que portin a la redacció la butlleta que sortirà aquest divendres podran adquirir el conte per 20 euros.