Loteria per recaptar fons per a la restauració de Santa Maria

Per als dies previs a la festa major de Vilafranca 2017, des de la Comissió Santa Maria 2020 s’han preparat una sèrie d’actes per continuar donant a conèixer les obres que s’han realitzat, i les que començaran al setembre per seguir la restauració de la façana sud de l’església de Santa Maria.

El primer de tots serà una conferència el proper dijous 24 d’agost, 1/4 de 8 de la tarda a la sala Mossèn Vinyeta. Anirà a càrrec d’Ivan Colet i Josep M. Feliu i es parlarà sobre les darreres obres fetes a la façana sud, fent un repàs a la història de l’edifici fins a l’actualitat. Hi haurà una segona part centrada en les inclinacions dels murs i l’anàlisi de la coberta, amb algunes noves aportacions al seu enfonsament i posterior reconstrucció a mitjans del segle XVIII. També es parlarà sobre el seu estat actual.

Per una altra banda, el dissabte 26 d’agost, a les 11 del matí, a la plaça de Santa Maria, es presentarà el número de loteria de Nadal de Santa Maria 2020, que es podrà adquirir en diferents establiments de Vilafranca. Durant la presentació es podran adquirir les primeres butlletes, que tenen un preu de 5€. Aquesta presentació anirà acompanyada d’una sorpresa amb un element relacionat amb la festa major de començaments del segle XX, que es reserva als que aquell matí vulguin ser els primers a tenir el número 71812 a les mans. Posteriorment es podrà trobar també a Nostrum (carrer del General Prim), Teixits Solà (carrer de santa Maria), Forn Mitjans (plaça de la Vila), Farmàcia Amadó (carrer de sant Pere), Forn Sant Jordi (carrer Espirall), Tintoreria Juncosa (carrer de la Parellada), Mobles Feliu (carrer de la Font), Farmàcia Miralles (carrer de la Cort), Farmàcia Jonch (carrer d’Eugeni d’Ors), Forns Rius (rambla de la Girada, carrer de Gelida, rambla de Sant Francesc), Pastisseria Bertran (carrer de la Cort) i a la mateixa rectoria.

Finalment, i com ja és habitual des del 2010, entre el 22 i el 27 d’agost a 2/4 de 9 del vespre s’obrirà el cor de l’església de Santa Maria durant els dies de novena per poder veure i escoltar els goigs de Sant Fèlix des d’una perspectiva especial.