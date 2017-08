Una exposició de Joan Bernet Toledano al Fòrum Berger Balaguer

El Fòrum Berger Balaguer de la Fundació Pinnae acull fins l’1 d’octubre l’exposició “La Més Il·lustrada”, un homenatge al dibuixant i il·lustrador de còmics Joan Bernet Toledano consistent en un recull de la seva producció d’imatges humorístiques de la festa major de Vilafranca.

La mostra, que s’inaugura aquest divendres a 2/4 de 8 de la tarda, coincidint amb la festa major, serà presentada pel director del setmanari El 3 de vuit, Ricard Rafecas, i es podrà visitar fins a l’1 d’octubre.

Després de vuit anys del seu decés, els fills de Bernet Toledano, a l’empara de la Fundació Pinnae, han volgut retre un merescut homenatge a la figura del pare mitjançant un bon aplec de les il·lustracions que en vida va brindar a la nostra ciutadania i que seran exposades a les envistes de la festa major. Un total de 86 quadres que han estat cedits per 34 famílies, la qual cosa dona idea de com està d’escampada l’obra de l’artista.

Barceloní de naixement i penedesenc d’adopció, el recordat artista Joan Bernet Toledano (1924-2009) va excel·lir essencialment com a ninotaire, a recer de les seves col·laboracions a diverses publicacions barcelonines del món del còmic, com TBO, Trinca, Mortadelo, DDT i Súper Pulgarcito, però també de Vilafranca, com ara La Voz del Penedès, El 3 de vuit, etc... Bernet Toledano va donar forma i vida a molts personatges destacant aquell inoblidable prehistòric i eixerit conegut com “Altamiro de la Cueva” que esdevingué, indubtablement, el seu tipus més famós.

Des de la seva talaia de Pontons, Bernet Toledano va fixar la mirada i parar l’oïda a totes aquelles sensacions que desvetllava la festa major de Vilafranca, molt especialment les corresponents als entremesos, balls, comparses i castellers que componen el seguici popular de les cercaviles, processons i manifestacions folklòriques que any rere any donen vida a la vila els tres últims dies del mes d’agost. La seva perspicàcia, adobada d’un sentit de l’humor ben eloqüent, li va permetre de confegir unes imatges en les quals agermanava el bon traç com a dibuixant i il·lustrador amb situacions hilarants i divertides i que van catapultar-lo cap a la realització d’unes quantes exposicions a les diverses sales de Vilafranca. En aquestes obres, Bernet Toledano destil·lava sempre unes gotes d’humor que lligaven estretament amb la idiosincràsia del protagonistes de les imatges que oferia, plasmades d’una manera xiroia i acurada que delectava a bastament la concurrència. Una mort inesperada va privar de la possibilitat de veure ampliat el seu llarg currículum com a notari visual de “la més típica”, però, tanmateix, el seu record roman encara entre tot un caramull de quadres que pengen de les parets de molts habitatges i que la seva família ha recopilat en aquesta fantàstica retrospectiva.

La mostra vindrà acompanyada de la publicació d’un llibre, una edició especial que cataloga una bona part de la seva producció festamajorenca, amb pròleg d’Eloi Miralles i que es podrà adquirir durant tota la durada de l’exposició, alhora que els cinc fragments d’il·lustracions en gran format que vestiran i conviuran en aquesta original i curiosa exposició, posant el toc de color i màgia a aquesta engrescadora producció de Bernet Toledano.

Així, doncs, vilafranquins i penedesencs tindran el goig de poder admirar algunes de les seves “gràcies de la festa major”, una expressió que acostumava a encunyar mossèn Manuel Trens en referir-se als elements del nostre seguici més popular. No hi ha dubte que Bernet Toledano sabia com plasmar-les... amb gràcia!

L’horari de visita serà, de dijous a dissabte de 18.30 a 20.30h i els diumenges i festius de 12 a 14h i de 18.30 a 20.30h.