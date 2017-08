El Kubrick amplia la seva oferta amb directes

El setembre del 2015 el cinema Kubrick de Vilafranca ampliava l’oferta de la seva cartellera amb l’inici del cicle “Continguts Alternatius” i la projecció d’òperes, ballets i concerts en diferit.

Un projecte que va començar modestament i que ara, dues temporades després, s’ha consolidat amb un públic fidel i que ha anat creixent. Si a les primeres sessions l’assistència no arribava a les quaranta persones, aquesta darrera temporada se n’han comptabilitzat més de cent, un fet que ha situat el Kubrick entre els vint cinemes de Catalunya on més ha funcionat aquest sistema. “Avui dia no cal anar al Liceu per veure la millor òpera”, explicava la responsable de la sala vilafranquina, Maria Olivella.

I si l’any 2013 el cinema va fer una aposta clara pel sistema digital, ara, quatre anys després, fa un pas més instal·lant una antena parabòlica i un receptor de satèl·lit amb la més alta tecnologia, un fet que permetrà projectar a la pantalla del cinema esdeveniments en directe.

El recorregut del senyal començarà al mateix teatre –en aquest cas, el Royal Opera House de Londres–, on la instal·lació d’un equip de càmeres d’alta definició permetrà que es produeixen i mesclin les imatges i el so i finalment sigui una unitat la responsable d’enviar el senyal al satèl·lit escollit per a cada ocasió. Aquest senyal, viatge codificat fins arribar de retorn als cinemes que tenen l’equipament adequat per a la seva recepció, i gràcies a un receptor d’alta definició, aquestes imatges i so, passaran a la gran pantalla sense cap pèrdua de qualitat, ni en imatge ni en so. L’esdeveniment, que és protagonista a milers de quilòmetres de distància, es podrà veure online a cinemes de tot el món.

Així, aquesta temporada l’oferta dels “Continguts Alternatius” s’amplia amb els directes des de Londres. La flauta màgica de W.A. Mozart, el dimecres 20 de setembre (20.15h) serà la primera projecció en directe. Les òperes seran subtitulades i mitja hora abans de l’inici hi haurà una presentació de la mateixa obra i, a la mitja part, diverses entrevistes. Val a dir que en aquest impàs el cinema vilafranquí obsequiarà amb una copa de cava tots els assistents a la sessió. La resta d’òperes en directe per aquest primer trimestre seran: La Boheme (Giacomo Puccini) el dimarts 3 d’octubre (20.15 h) i El ballet El Trencanous (Piotr Tchaikovsky) el dimarts 5 de desembre (20.15 h).

Però a banda dels directes, el cinema continuarà projectant els diferits. Otello, de Giuseppe Verdi, obrirà la temporada el dijous 7 de setembre; continuarà Jewels Royal Ballet el dilluns 23 d’octubre; l’òpera Aida de Verdi el dilluns 6 de novembre; i el ballet Alícia al País de les Meravelles, el dilluns 20 de novembre. El cicle en diferit continuarà amb el mateix horari de les sis de la tarda.

Continguts Alternatius Kids

I amb l’objectiu d’apropar l’òpera a un públic infantil, el cinema presentarà a partir d’aquest setembre un nou cicle familiar. Seran òperes doblades i interpretades per infants en diferit des del Teatre Reial de Madrid. Seran els diumenges al matí i començaran el 24 de setembre amb la projecció de Sueño de una noche de verano, a les 11.30h, i el preu serà de 4 euros. Les sessions matinals de diumenge s’aniran complementant amb una nova edició del cicle CINC (cinema en català) que a partir de l’octubre projectarà pel·lícules infantils com Ballerina, Lego, Batman la pel·lícula, Els Barrufets al poble amagat, El nadó en Cap, Capità Calçotets i Gru 3.