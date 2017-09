“Crónicas del amacrana”, la cinquena novel·la de David Monteagudo

Després d’un temps sense publicar una obra física, l’escriptor vilafranquí David Monteagudo torna amb la seva cinquena novel·la titulada “Crónicas del amacrana” (Ed.Rayo Verde).

La presenta divendres que ve 22 de setembre a Cal Figarot, a partir de les vuit del vespre però a partir de dilluns ja es podran trobar exemplars a les llibreries d’arreu. Monteagudo continua explorant el gènere fantàstic i presenta una novel·la amb històries separades (en total hi ha set relats) però que tenen un fil conductor a través d’uns personatges centrals que ja apareixen en el primer capítol.

Cap fill coneix del tot els seus pares, perquè tots els pares es guarden secrets que, en la majoria dels casos, s’emporten a la tomba. La història comença en el moment en què el seu protagonista, quan encara és un nen, descobreix la primera esquerda en una figura paterna monolítica, aparentment diàfana i estable. Encara trigarà anys a adonar-se que el secret del seu pare és una porta que s’obre a molts altres llocs i, en última instància, un llegat tan atractiu com inquietant. Per al protagonista es converteix en un dilema i en un desafiament vital, i per al lector en un veritable festí d’intriga i imaginació. “Hi ha molta realitat i quotidianitat”, explica Monteagudo.