Novetats i descomptes a la nova programació de Cal Bolet i l'Auditori

Aquest dijous al vespre es va presentar el període d’octubre a gener de la temporada d’espectacles del Teatre Cal Bolet i de l’Auditori Municipal en un acte públic al teatre, amb presència de les autoritats, i que va conduir la cantant Anna Roig integrant del grup Anna Roig i L’ombre de ton chien.

L’acte va congregar a un públic interessat en conèixer de primera mà el teatre, la música, la dansa i els espectacles familiars que es faran d’octubre a gener.

Un total de 19 espectacles: 6 espectacles de teatre, 11 de música, 1 de dansa, 1 espectacle interdisciplinar conformaran aquesta programació diversa i pensada per a tots els públics.

L’acte va transcórrer intercalant les explicacions de la programació i de les novetats amb les intervencions, a mode de petita entrevista, d’alguns dels protagonistes d’aquesta temporada, així com actuacions en directe. Anna Roig va ser l’encarregada d’entrevistar a actors i músics que actuaran dins de la programació.

En teatre hi haurà grans produccions com Els tres aniversaris, de Rebekka Kricheldorf, inspirada en Txèkhov, Masacre amb Alberto San Juan i Marta Calvó amb un tractat sobre la història del capitalisme espanyol, així com propostes de petit format com Refraccions, de la Flyhard o Mrs. Brownie, una obra de teatre musical.

Un espectacle multidisciplinar Federico García, de Pep Tosar, és una de les imperdibles de la temporada. Un homenatge al 81è aniversari de la seva mort, basada en l’obra i la vida de Federico García Lorca.

Dins del marc de la dansa s’oferirà l’espectacle Zero de la companyia Humanhood, una peça hipnòtica que ens transportarà a un somni ple d’imaginació i bellesa.

El tret de sortida a la programació de música el donarà L’Orquestra de Cambra del Penedèsque, amb la soprano Laia Frigolé i el contratenor Hugo Bolívar, interpretaran Stabat Mater de Pergolesi. Maria del Mar Bonet amb la celebració del 50 anys d’escenaris, Mishima i la banda penedesenca Derrumband, amb el disc A Barcelunya, passaran per l’Auditori de Vilafranca durant aquesta temporada. També els amants de l’òpera podran gaudir d’Il Convito amb l’Òpera Jove, una obra interpretada per una jove companyia.

L’estrena del disc Out of Trad a càrrec del grup Inxa Impro Quintet liderat pel music local Manu Sabaté i la calidesa de Pavvla + Estúpida Erikah arribaran els divendres a Cal Bolet.

Avui divendres 18h a 20h i demà, d’11h a 13h i de 18h a 20h, a Cal Bolet s’obrirà la venda d’entrades a taquilla exclusiva per a les persones titulars del Carnet d’Amic. A partir del dia 21 de gener estarà oberta a tothom la venda a través de la taquilla.

La venda per internet d’entrades i d’abonaments serà per a tothom a partir del 17 de setembre.

Novetats d’aquesta temporada

S’amplia l’oferta d’abonaments per tal que tothom pugui gaudir dels millors avantatges:

2/25%-.Abonament de 2 o 3 espectacles: 25% de descompte

4/35%- Abonament de 4 a 6 espectacles: 35% de descompte

7/50%- Abonament de 7 o més espectacles: 50% de descompte

Clàssica amb l’OCP- 5 concerts de l’Orquestra de Cambra del Penedès a 40€.

Jove-2/50% (fins a 30 anys). Abonament de 2 o més espectacles: 50% de descompte

Tots els abonaments es poden adquirir per internet, estan oberts a tothom i amb preus més econòmics.

Una altra de les novetats és que les entrades amb descompte comprades per internet requeriran la presentació de l’acreditació corresponent per accedir a sala. No caldrà bescanviar l’entrada a taquilla.

Tota la programació i informació i novetats d’aquesta temporada es pot trobar a la webhttp://espectacles.vilafranca.cat