“La flauta màgica”, l’òpera de Mozart, en directe al Kubrick

Aquest dimecres, a 1/4 de 9 del vespre, el cinema Kubrick projectarà, des de la Royal Opera House de Londres, el primer directe de la temporada amb l’òpera “La flauta màgica” de W.A.Mozart.

La màgica òpera de Mozart pren vida d’una manera encantadora durant tres hores en una projecció que es podrà seguir subtitulada en castellà. Julia Jones dirigeix musicalment la fascinant producció de la Royal Opera de la flauta màgica amb un meravellós repartiment.

A més de ser una comèdia, l’òpera serveix de via d’expressió de les profundes creences espirituals de Mozart: les preocupacions de la il·lustració per la recerca de la saviesa i la virtut se situen en el centre mateix d’aquesta història encantadora en la qual el públic es veurà transportat a un món de fantasia d’animals ballant, màquines voladores i cels estrellats. Els decorats proporcionen un meravallós teló de fons per una caleidoscòpica partitura de Mozart en què tenen cabuda des de la pirotècnia coloratura de la Reina de la Nit, als lírics duos d’amor de Tamino i Pamina o les àries folkloritzants i divertides de Papageno.

Val a dir que enmig de l’audició hi haurà una mitja part i que es poden comprar les entrades de manera anticipada al preu de 12 €, un més a taquilla el dia de la projecció o d’11 euros per als socis de l’AUGG.