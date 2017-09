El Vendrell inicia dijous els actes del Mes Pau Casals

L’Associació Musical Pau Casals del Vendrell organitza per segon any aquest mes d’octubre que ve el Mes Pau Casals, però els actes previstos ja s’avancen uns dies per fer coincidir la inauguració amb el Dia Internacional de la Pau. A més, l’associació compta amb la col·laboració de nombroses entitats que s’adhereixen al Mes Pau Casals i també amb l’Escola Municipal de Música Pau Casals (EMMPAC), que serà l’escenari de diverses activitats.

L’acte inaugural del Mes Pau Casals, que fins l’any passat agrupava activitats al llarg d’una sola setmana, serà aquest dijous, a les 18h, al Museu Apel·les Fenosa. Constarà del lliurament de la primera Beca de l’Associació Musical Pau Casals a la jove Anna Mañé i una lectura de poemes a càrrec de Joan Gibert. Durant l’acte també hi haurà com a convidada la poetessa de Llorenç del Penedès Nati Soler, es podrà escoltar música a càrrec del duo de violoncels format per Anna Mañé i Elena Jurado i, finalment, es podrà escoltar la veu de Pau Casals que el mestre va enregistrar en anglès per a la inauguració dels Jocs Florals de Nova York, el 1951. Aquell esdeveniment es va centrar en la relació de Casals amb el pintor Joan Junyer.

El següent acte serà la conferència “Pau i Victòria” i el concert a càrrec d’Helena Mora, presidenta de la Fundació Victoria de los Ángeles; Mireia Tarragó, soprano; i Marina Pelfort, piano, per remarcar la relació artística entre l’artista Victòria dels Àngels i Pau Casals als Estats Units. Serà el 4 d’octubre, a les 19h, a l’Auditori del Tívoli.

El 8 d’octubre, es podrà seguir la conferència i concert a càrrec d’Àngels Santacana i quatre professors de l’EMMPAC, amb la participació de l’orquestra de l’escola de música, sobre el doble concert de l’Orquestra Pau Casals al Vendrell, l’any 1927.

Dies més tard, Ignasi Riera, historiador i exdiputat, parlarà a la Biblioteca Terra Baixa de Robert Gerhard i Pau Casals. Serà el 18 d’octubre, a les 19h.

El dia 20, a les 20h, es commemorarà el 140è aniversari del naixement de Benvingut Socias, a l’Auditori del Tívoli.

L’endemà, el Cor de Veus Blanques de l’EMMPAC oferirà un concert a l’Auditori del Tívoli, a les 20h.

La commemoració del Mes Pau Casals continuarà amb dues jornades de portes obertes al Museu Pau Casals, els dies 21 i 22 d’octubre. I precisament aquest dia 22, dia de la mort del mestre, hi haurà una ofrena floral al cementiri municipal del Vendrell, a les 11h; el concurs de colles sardanistes de la Fira de Santa Teresa, a les 17.30h a la plaça del Mercat; i el concert commemoratiu del 44è aniversari de la mort de Pau Casals. Serà a càrrec de la Camerata Eduard Toldrà, a l’Auditori del Tívoli, a les 19h.

Dilluns 23 d’octubre es farà una sessió de l’Hora del conte a la Biblioteca Terra Baixa, amb el conte ‘Pau Casals, l’amic dels ocells’.

I els darrers actes del Mes Pau Casals seran un audició d’orgue el dia 26 d’octubre, a les 20h, a l’església parroquial del Vendrell; una trobada a l’EMMPAC el dia 28 d’una seixantena d’alumnes de violoncel, amb concert final a les 13h; i un concert de sardanes de Pau Casals amb la Cobla de Cambra de Catalunya i el llorencenc Jordi Camell al piano, el dia 29 d’octubre, a les 12h a l’Auditori Pau Casals.