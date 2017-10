Raimon Coll recull a París el cep d'or del Festival Oenovidéo

Una de les sales del Senat francès, al Palau de Luxemburg de París, va acollir aquest dimarts la gala d’entrega del Cep d’Or que va guanyar el mes de juny passat al Festival Internacional de Cinema de Vi Oenovidéo, el penedesenc Raimon Coll amb la pel·lícula ‘La vinya i la banya’ que va ser projectada durant l’acte.

Aquest és el discurs íntegre que Coll va pronunciar en rebre el premi. “Gràcies, moltes gràcies per aquest premi. És un gran honor rebre el reconeixement d’un país que, per a mi, és el país del cinema i el país del vi. França és l’avantguarda del cinema i l’avantguarda del vi. Sense Renoir, Vigo, Bresson, Rouch, Rohmer, Resnais, Bazin, Godard, Truffaut, ‘La vinya i la banya’ seria molt diferent. I sense el bâtonnage, els ous de ciment, el roure francès, la biodinàmica, el Sauternes, Bordeaux o la Bourgogne, el ‘Solitud’ no existiria. Un dels temes principals de ‘La vinya i la banya’ és el “molt d’esforç i poc premi”.

Hores i hores, i dies i anys per fer un vi que, després, no saps si podràs vendre. Quan rodava la pel·lícula i, sobretot, quan l’acabava d’enviar a Oenovidéo, estava segur que això tornaria a ser un “molt d’esforç i poc premi”. Ha estat l’equivocació més feliç de la meva vida. Aquests dies, Catalunya és protagonista al món. La nostra també és una història de “molt d’esforç i poc premi”. Anys i anys de lluita buscant el nostre reconeixement. Esperem que, al final, els valors de la Democràcia acabin triomfant”.