El Vendrell commemora els 44 anys de la mort de Pau Casals

Amb motiu del 44è aniversari de la mort de Pau Casals, el municipi del Vendrell celebra aquest cap de setmana el gruix d’actes del Mes Pau Casals que, per segon any consecutiu, commemora durant el mes d’octubre el decés del mestre.

Avui divendres, a les 20h, es podrà seguir a la Sala Agustí Cohí Grau de l’Auditori del Tívoli la conferència “Vivències i anècdotes de Benvingut Socias”, a càrrec de Maria Ramon i la qual, en el marc coincident del 140è aniversari del naixement del músic vendrellenc Benvingut Socias, inclourà un concert comentat de peces del mateix Socias a càrrec de Jordi Joan Pascual al piano) i David Puer-tas a la narració.

Dissabte, a les 20h i al mateix escenari, hi haurà el concert “Cosint cançons”, a càrrec del Cor de Veus Blanques de l’Escola Municipal de Música Pau Casals (EMMPAC), amb direcció de Montserrat Meneses; Rosa Bertran al piano i Clara del Ruste a la direcció escènica.

Portes obertes

D’altra banda, el Museu Pau Casals del barri marítim de Sant Salvador i la casa nadiua de Pau Casals al Vendrell celebren dissabte i diumenge un parell de jornades de portes obertes.

Pel que fa al Museu Pau Casals, aquest dissabte de 10 a 14h i de 16 a 19h, i el diumenge de 10 a 14h, tots els visitants que vulguin acudir a la que va ser la casa d’estiueig del famós violoncel·lista, ara convertida en un modern i agradable museu, podran gaudir de l’entrada gratuïta. A més a més, el Museu Pau Casals ha programat una activitat pensada per a tots els públics per tal d’apropar i donar l’oportunitat de conèixer més profundament la figura de Pau Casals, a través d’una visita teatralitzada amb el personatge del Ramon, pescador de Sant Salvador i la Maria, la minyona de la Vil·la Casals. Dos simpàtics personatges que descobriran als visitants la faceta més humana del Mestre, explicant anècdotes i històries curioses de les seves estades a la seva casa d’estiueig de Sant Salvador.

La visita teatralitzada està programada per diumenge a les 12h del migdia. L'activitat és gratuïta, però les places són limitades i cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 977 68 42 76 o bé enviant un correu electrònic a

Ofrena floral, sardanes i concert

Per diumenge s’han programat tres actes diferents. El primer, a les 11h, serà la tradicional ofrena floral a la tomba de Pau Casals per part de les entitats del Vendrell al cementiri municipal. Hi haurà també parlaments i l’actuació de les violoncel·listes Anna Mañé i Elena Jurado, a més d’una breu actuació castellera a càrrec dels Nens del Vendrell.

A les 17.30h es podrà gaudir del concurs de colles sardanistes Mes Pau Casals-La Fira, organitzat pels Dansaires del Penedès a la plaça del Mercat.

I a les 19h, a l’Auditori del Tívoli, hi haurà el concert commemoratiu del 44è aniversari de la mort de Pau Casals. Serà a càrrec de l’octet de corda de la Camerata Eduard Toldrà. Les entrades costen 15 euros, però són gratuïtes per als socis de l’Associació de Música Pau Casals del Vendrell.

Actes per la setmana que ve

I pel que fa als actes de la setmana que ve en el marc del Mes Pau Casals, dilluns hi haurà una sessió de l’Hora del conte amb el lema “Pau Casals, l’amic dels ocells”, a càrrec de Mar Morelló i dirigida a nens i nenes a partir dels 5 anys. Serà a la Biblioteca Terra Baixa, a les 18h.

Dimarts, alumnes de l’EMMPAC protagonitzaran diverses audicions als museus vendrellencs, a les 18h.

I, finalment i abans de la propera edició en paper del 3d8, dijous es farà una audició d’orgue a l’església parroquial vendrellenca, a les 20h, per part dels alumnes d’aquest instrument del Conservatori Professional de la Diputació de Tarragona i de l’EMMPAC, amb els professors Jordi Vergés i Jonatan Carbó.