Dissabte, segona Festa del Dibuix a Vilafranca

Per segon any consecutiu, Vilafranca se suma a la celebració del “Big Draw” oferint sis tallers gratuïts amb una participació oberta a tothom, sense límit d’edat i sense una inscripció prèvia.

Estaran distribuïts en diferents espais del centre de la vila i la festa del dibuix serà demà dissabte, de 17.30 a 20h. La iniciativa compta amb la participació de l’Escola Municipal Arsenal, el Col·lectiu Gargot, el Zig-zag Centre d’Expressió Artística i les Matinals de Dibuix Domèstic. Quatre col·lectius que han escollit diverses tècniques de dibuix i il·lustració participativa en format de taller per tal que tothom que ho desitgi s’acosti i participi a la gran festa del dibuix.

Els sis tallers que es faran seran els següents: “Traços Vius” al carrer Galceran, a càrrec de Marta R. Peribáñez i Neritza Pinillos de les Matinals de Dibuix Domèstic. Un taller a quatre mans on, mentre un dibuixa sobre el paper, l’altre ho fa sobre l’esquena de l primer; “Des-carats: els canviaràs la cara” a la plaça Jaume I, a càrrec de Munta González del col·lectiu Gargot. Un desplegable que s’acaba convertint en un dibuix en moviment; “I love drawing” al pati de la capella de Sant Joan, a càrrec de l’Escola Municipal d’Art Arsenal; un taller de dibuix de cors estampats, lineals, tacats, tramats, rugosos, plens, buits...; “Pop Up” al Palau Baltà, a càrrec d’Anna Mongay i Eva Sans del Col·lectiu Gargot: els participants hauran de dibuixar el que veuen en un tros de paper que després s’enganxarà a una cartolina preparada que en obrir-se farà que el dibuix quedi en relleu; “Creant ocells” a la plaça de Santa Maria, a càrrec de Zig-Zag, centre d’expressió artística: un taller relacionat amb el dibuix buscant la creativitat i la part més plàstica; “Camins de colors”, a la plaça de la Vila, a càrrec de Rebeca Menchón del Col·lectiu Gargot: un taller d’experimentació on s’hauran de dibuixar línies amb cola líquida on després s’hi afegirà la sal escampada per tota la superfície amb uns efectes visuals molt bonics.