Mishima presenta a Vilafranca el seu nou treball “Ara i res”

Aquest diumenge, a les 7 de la tarda, continua la programació de música a l’Auditori de Vilafranca amb Mishima per presentar el seu nou disc Ara i res.

Mishima va contagiar el món de “L’ànsia que cura”. Un exercici de depuració de la forma que persevera amb la publicació del seu nou àlbum.

Amb David Carabén al seu cim com a intèrpret després de la gira de presentació del recull de lletres “La forma d’un sentit” que es va poder escoltar a Cal Bolet, la banda ha tornat al mític Studio Black Box, de Peter Deimel, per enregistrar les cançons del seu vuitè treball: Ara i res. Un disc que sona a pop, en tota la seva magnitud i en tota la seva dimensió.

Uns Mishima que abracen una maduresa indefugible i amb una aposta per la contundència en el so i una cura especial en les lletres.

“Escric cançons per obtenir informació de mi i del món que m’envolta que no obtindria de cap altra manera. Amb la música obtens moltes respostes a qüestions que encara no tens resoltes racionalment”, diu el mateix David Carabén (veu i guitarra), a qui acompanyen, Marc Lloret (teclats); Dani Vega (Guitarra); Xavi Caparrós (Baix); Alfons Serra (bateria); amb la col·laboració de Pablo Fernández a la trompeta. Les entrades es poden adquirir a http://espectacles.vilafranca.cat.