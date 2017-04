El Circ Històric Raluy s’instal·la fins al 16 d’abril a Vilafranca

Fins al 16 d’abril el Circ Històric Raluy fa parada a Vilafranca del Penedès amb Fortius, un espectacle que combina l’ahir amb l’avui i que sorprèn des de l’emoció. Un viatge màgic, brillant i personal a les arrels del circ clàssic.

Fortius està format per una desena de números protagonitzats per la força, l’humor dels pallassos i les acrobàcies i equilibris d’artistes d’arreu del món, com Globo, Francis Billin i Sergej Maslennikov, tres clowns de renom que destaquen pel seu humor delicat i elegant, capaç de fer riure grans i petits. O Artur Robin i els equilibristes Zlotan & Gergley, artistes que sorprenen per la seva força i la seva precisió dins la pista.

A més, hi trobem les germanes Giribaldi Raluy, l’única parella femenina del món que fa el número d’Icaris. També hi ha Quincy Azzario, una contorsionista i equilibrista que compta amb el Clown de Plata del Festival de Circ de Montecarlo, l’equivalent als Premis Oscar al món circense.

Instal·lats a la zona esportiva de Vilafranca del Penedès, l’espectacle es podrà veure els dies feiners a les 18 h (dilluns i dimarts es fa descans), els dissabtes a les 17 i a les 19.30h i els diumenges a les 12.15 h.

La història de Circ Històric Raluy es remunta a principis dels anys setanta, quan Lluís Raluy crea el seu propi circ amb la seva dona i els seus quatre fills. A la primavera del 2016, el circ de Carlos Raluy passa a denominar-se Circ Històric Raluy. Un circ familiar basat en la qualitat, la personalitat i la singularitat del circ d’època.