L’artista Montserrat Virgili exposa al claustre de Sant Francesc de Vilafranca

Continuant amb la programació del cicle “Paraules al Claustre i +”, avui, a les 8 del vespre, tindrà lloc la inauguració de les peces pintades sobre seda de l’artista Montserrat Virgili.

Sota el títol de “Songseda: cançó i color”, l’artista exposa una mostra de catorze peces acolorides amb seda. Cadascuna de les peces està vincula a una peça musical o a un poema, per la qual cosa l’exposició, a banda se ser visual, també és sonora. Títols com Homenatge a Teresa d’Ovidi Montllor, Te recuerdo Amanda de Víctor Jara o Com un arbre nu de Lluís Llach són algunes de les peces musicals que també són, en aquesta ocasió, els títols de les peces pictòriques de Montserrat Virgili. Es tracta d’un treball de pintura sobre seda en què l’artista vincula l’expressió pictòrica amb les cançons.

La seda, en algunes obres, es combina amb altres materials, com fusta i metacrilat. Totes les històries que plasmen les peces visuals i musicals parlen d’històries de dones o de dones de la història.

Nascuda a Vilafranca del Penedès, la seva vida transcorre entre la seva vila natal i Vilanova i la Geltrú. La seva formació plàstica està marcada pel mestratge d’Hermínia Antolinos i l’any 2003 va presentar el projecte final dels seus estudis amb el tema “els blancs en la pintura” al Centre Cívic de la Barceloneta.

De manera individual ha exposat a Barcelona i a la Galeria ISMES de Vilanova i la Geltrú, els anys 2003 i 2006, respectivament. “Songsegda: cançó i color” es podrà visitar al claustre de Sant Francesc fins al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 17 a 20 h i dissabtes i diumenges d’11 a 14 h.