Roger Subirana treu el seu novè CD titulat “The round dimension”

El compositor vilafranquí Roger Subirana treu aquest dimecres al mercat discogràfic el seu novè treball titulat “The round dimension”.

El CD recull 17 composicions. 70 minuts de música original, sempre defensant una sonoritat en comú: La banda sonora. Una de les peculiaritats de la música de Subirana és que a les seves lletres fa servir llenguatge fonètic inventat, que no té cap significat més enllà de buscar la pura musicalitat. En aquest treball s’hi poden trobar una gran varietat d’estils. Un nou treball discogràfic on s’aprecien des dels més clàssics de cordes fins a trobar sons molt experimentals, passant per l’ús contundent de guitarres elèctriques. Però sens dubte, l’autèntic protagonista del disc és el so de piano. Hi han col·laborat, Esther López que posa veus a diferents composicions com Yahirinadi o Wolfsong, el guitarrista cantant i compositor, Andreu Machuca; Paolo Ingraito, de l’empesa de software musical fluffyaudio.com, la cantant Clara Sorace i el compositor de so Stefano Maccarelly.

El treball es podrà adquirir a les habituals plataformes digitals de música com Itunes, BandCamp, CDBaby o Amazon. L’edició original del CD en format físic només estarà disponible a través de la web www.rogersubirana.com.