Sandra Artigas Quartet i els estàndards més coneguts del jazz

Aquest dissabte a la nit arriba la segona actuació del XIX Cicle Cava Jazz de Guardiola de Font-rubí amb l’actuació a la sala d’actes del Centre Recreatiu “La Cooperativa”, a partir de les onze de la nit, de Sandra Artigas Quartet, una formació nascuda a Barcelona fruit de la passió que senten els seus membres per les cantants i la seva música, per les lletres i les melodies.

Sarah Vaughan, Billie Holiday o Shirley Horn són algunes de les referències del quartet, que porten a buscar un equilibri entre la tradició del jazz i la música més actual. Una proposta, la de demà a la nit, que repassarà alguns dels estàndards més coneguts per tal de compartir boniques emocions. El quartet està format per Sandra Artigas a la veu; Ton Amat, al piano; Juan Pastor, al contrabaix i Adrià Claramunt, a la bateria. El concert està patrocinat per Caves Ferret i Molí d’oli Ca la Madrona.