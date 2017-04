Oberta la convocatòria per participar en la 30a edició del Firart

De cara a procedir a la selecció dels participants a Firart, l’autoservei d’art de petit format que per 30è any consecutiu se celebrarà del 26 d’agost al 2 de setembre a la capella de Sant Joan.

Els organitzadors d’aquest certamen (Petit Format, SL i els administradors de la festa major de Vilafranca) posen en coneixement de tots els artistes interessats a participar-hi que divendres dia 12 de maig, de 6 a 8 de la tarda, hauran de presentar dues obres representatives del seu treball a la redacció del setmanari El 3 de vuit (carrer Papiol número 1 de Vilafranca). Seria preferible que aquestes dues obres, que no estan sotmeses a cap condicionament temàtic o tècnic i que tampoc no s’han de presentar forçosament emmarcades, no superessin els 55x46 centímetres a fi i efecte de poder avaluar millor el treball dels artistes quan s’han de sotmetre a les limitacions d’un format reduït. A més a més, cada pintor també haurà de presentar una fotografia seva de mida postal (10x15 centímetres) i un currículum sintetitzat.

Cal advertir a tots els artistes que les dues obres que presentin a la selecció no s’hauran de deixar en dipòsit i que podran ser recuperades al mateix moment. Pel que fa a la configuració de la llista definitiva de participants, l’organització de Firart es compromet a informar tots els pintors del resultat de la selecció, tant si han estat triats com si no. Per qualsevol aclariment complementari, els interessats poden trucar al telèfon 93 892 08 48 i preguntar per Quim Jubert, al 93 890 62 79 i preguntar per Ramon Nadal o al 93 892 10 35 i preguntar per Ricard Rafecas.