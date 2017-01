Barcelona exhibeix una obra de microteatre del vendrellenc Xavier Sanjuan

La sala Microteatre Barcelona del carrer Bailén, 194 de la capital catalana exhibeix "Te lo juro", una obra de teatre de només un quart d’hora de durada i que ha escrit el guionista i periodista vendrellenc Xavier Sanjuan, exguionista del popular showman reusenc Andreu Buenafuente, locutor a Calafell Ràdio i també columnista del 3d8, entre d’altres feines.

"Te lo juro" és una comèdia protagonitzada per una parella d’actors (Carlos Reyes i Pilar Sardà), dirigida per Edurne Rubio i que aborda la relació d’un matrimoni a partir del fet que l’home arriba a casa més de quatre hores i mitja més tard del que ha dit a la seva dona i comença a fabricar mentides per justificar-se. “Te lo juro” és la frase amb què reforça les seves afirmacions i “la pilota de la mentida cada vegada es fa més gran”, ha explicat a aquest setmanari el mateix autor d’un text escrit en castellà per exigència de l’encàrrec que se li va fer a Sanjuan –probablement, amb la intenció que el muntatge de petit format pugui tenir una certa continuïtat posterior a la sala de Microteatro Madrid–. Amb tot, Xavier Sanjuan, a qui li va arribar la proposta fa gairebé un any per “una amiga en comú que tenim amb l’Edurne (directora del projecte)”, ja duu una llarga trajectòria, de més de tres anys, com a autor de textos còmics en castellà per a Buenafuente.

Teatre a tocar

"Te lo juro" és un dels cinc muntatges teatrals de diferents gèneres que es poden veure fins al proper diumenge dia 5 de febrer al mateix nombre de petites sales de l’espai de Microteatre Barcelona. En cada sala tot just hi caben una quinzena d’espectadors, la qual cosa fa, és clar, que aquests seguin a tocar dels actors. “En una primera distribució de les cadires vam veure que si el públic del davant estirava les cames als actors no els quedava espai per moure’s”, explica gràficament Xavier Sanjuan, el qual també apunta que amb tant poca gent a cada funció és inevitable que el públic vulgui intercanviar al final algunes paraules i fer-se fotos amb els intèrprets. És la segona temporada que els responsables de Microteatre Barcelona tiren endavant aquest format de cinc obres de curta durada i per a la qual van rebre una primera proposta de 50 obres, de les quals en van acabar seleccionant 10.

Cada dia entre dijous i diumenge, l’espai cultural barceloní per a funcions de microteatre ofereix diversos pasis de les cinc obres. L’horari de les representacions es combina perquè l’espectador que ho desitgi pugui arribar a veure les cinc obres en aproximadament una hora i mitja. Amb tot, hi ha la possibilitat de veure una sola obra o més d’un muntatge però sense l’obligatorietat d’arribar a veure les cinc propostes en una sola sessió. L’entrada a cada funció té un preu de 4 euros. Hi ha representacions a les tardes i en el que s’anomenen golfes, tot i que en ocasions aquestes comencen tot just a quarts de nou del vespre. Concretament, l’obra escrita pel vendrellenc Xavier Sanjuan es pot veure fins al primer diumenge del mes de febrer els dijous a les 21.20, 21.45, 22.10, 22.35 i 23h; els divendres i dissabtes a les 22.20, 22.45, 23.10, 23.35 i la mitjanit; i els diumenges a les 20.35, 21, 21.25, 21.50 i 22.15h.