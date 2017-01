Àries d’opera de Mozart amb Anna Alàs, Maria Hinojosa i l’OCP

Aquest diumenge, a les 7 de la tarda, s’inicien els concerts del període febrer-juny a l’Auditori de Vilafranca amb Les dones de Mozart: àries d’òpera amb dues de les cantants més brillants de la nova generació: Anna Alàs i Maria Hinojosa, amb l’Orquestra de Cambra del Penedès.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va signar el passat octubre de 2016 un conveni amb l’Orquestra de Cambra del Penedès que dóna continuïtat a la feina que conjuntament l’Auditori i l’OCP van començar l’any 2011 amb la residència i assegura una programació de música estable i de qualitat, a més d’una dinamització del teixit musical de la vila. L’Orquestra de Cambra del Penedès es va crear l’any 2012. Dirigida per Màrius McGuinness està integrada per alguns dels músics més destacats de la nova generació d’intèrprets del país, joves amb una gran experiència orquestral en formacions de primer nivell d’arreu d’Europa.

Al costat de l’OCP hi actuaran la soprano Maria Hinojosa, llicenciada en cant i lied amb la màxima qualificació i premi fi de carrera (ESMUC), va ser nominada el 2007 i 2011 com a Millor Actriu Musical i guanyadora del Premi de la Crítica als Premis Butaca. I la mezzosoprano Anna Alàs i Jové, formada també a l’ESMUC, ha rebut diversos premis i ha interpretat un gran varietat d’òperes. La passada temporada va interpretar El Amor Brujo amb l’Orquestra de Cambra del Penedès.

Al finalitzar el concert el públic podrà degustar el cava “Essential” de Juvé Camps, patrocinador del concert.