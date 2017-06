Cunit celebra la V Xarel·lada del Penedès Marítim

El municipi de Cunit celebra aquest dissabte la cinquena edició de la Xarel·lada, la festa del xareŀlo al Penedès Marítim que tindrà lloc a la platja de les Sorres, a l’alçada del passeig Marítim, 57.

Hi prendran part un total d’onze cellers i mitja dotzena d’establiments de restauració i pastisseria, els quals oferiran diversos dels seus vins fets amb la varietat xareŀlo. L’objectiu d’aquesta festa enogastronòmica és la promoció de la gastronomia local i, sobretot, diversos vins de la varietat xareŀlo i elaborats a partir de vinyes que no reben elements químics externs. L’emplaçament del tast i de la mostra de xareŀlos serà el passeig Marítim de Cunit, entre els carrers Les Sorres i Amílcar Barca. L’horari serà de 20 a 23 h i també comptarà amb música en viu.

El preu del tiquet degustació serà de 12 euros i inclourà 3 copes de vi, dues tapes, unes postres i la copa de regal. A més, hi haurà prèviament a la festa diferents activitats complementàries a la mostra vinícola, entre les quals destacarà la conferència “La història del Xareŀlo” (10.30h, a la sala de plens de l’Ajuntament), que conduiran l’arqueòleg Dani López i Joan Rubió, del Celler Tiques.

També es farà una sortida en bus per conèixer les vinyes de Cunit que produeixen vi amb raïm de la varietat xareŀlo i dos dels elements patrimonials més importants del municipi: el jaciment iber del Fondo del Roig i la Masia Cal Pla. Serà a les 12 h amb inici a l’Ajuntament.