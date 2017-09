La Fundació Pinnae estudia accions legals contra els consellers de BMN

La Fundació Pinnae, representant de la Plataforma en Defensa dels Accionistes Minoritaris de BMN, s'ha posicionat en contra del procés de fusió amb Bankia. L'entitat va expressar la seva negativa en la Junta General d'Accionistes de BMN que es va fer dijous a Madrid, i el principal argument del vot contrari és que Pinnae s'oposa al valor del bescanvi de les accions proposat en el procés, per ser un valor molt inferior al valor patrimonial de BMN i representar així un "perjudici econòmic greu" als accionistes minoritaris de l'entitat.

Segons han explicat des de l'entitat, legalment aquesta equació de bescanvi s'ha d'establir en funció del valor patrimonial real de les dues societats, de Bankia i de BMN. I així consta en l'informe del Consell d'Administració de BMN a l'apartat 3.2.3. No obstant això, i com es recull a l'apartat 4.3. de l'informe, l'equació no s'ha fixat sobre aquest valor real sinó sobre altres paràmetres que han determinat una valoració que "perjudica greument els accionistes minoritaris". "La posició accionarial majoritària del FROB en les dues entitats i el seu interès per potenciar a Bankia s'ha realitzat clarament en perjudici dels accionistes minoritaris de BMN i en benefici exclusiu dels accionistes de Bankia", han dit des de la Fundació. Per tot això, des de Pinnae consideren que la fusió "es produirà incomplint les lleis aplicables a aquest tipus d'operacions".

Així, els representants de la Fundació també van comunicar durant la Junta General d'Accionistes de BMN que estudien interposar accions legals contra tots els acords que comprenen el procés de fusió i contra els consellers i òrgans que han participat d'aquest procés. Segons ha explicat el president de la Fundació, Martí Solé, "en aquest procés no només s'ha menyscabat greument el dret d'informació dels socis minoritaris, sinó que no s'han preservat els interessos dels mateixos".

Els accionistes minoritaris de BMN s'oposen que el valor de canvi s'hagi determinat en 825 milions d'euros, quan el FROB va rebre una oferta de 1.300 milions, una valoració que dista en gairebé 500 milions de la que va fer el mateix FROB el passat mes de març, un 35% més que el valor acordat per les dues entitats. "L'equació de bescanvi s'ha d'establir en funció del valor patrimonial d'ambdues societats. I en aquest cas la fusió es produeix contravenint les lleis aplicables a aquest tipus d'operacions", expliquen des de la Fundació.

Martí Solé afirma que "si el Consell d'Administració de BMN no hagués ignorat deliberadament les nostres diverses propostes de col·laboració i ens hagués incorporat a la Comissió de Seguiment del procés de fusió, s'hauria garantit un procés transparent per als accionistes minoritaris, fet que no ha ocorregut en cap moment "i lamenta a més que" aquesta manera de procedir representa un greu perjudici per a l'obra social de la Fundació, de la qual depenen diversos col·lectius d'escassos recursos i grups en risc d'exclusió social".

Cal recordar que la Fundació Pinnae ja va votar en contra dels comptes de l'exercici 2016 presentats en l'anterior Junta General d'Accionistes, argumentant que els criteris de gestió de l'entitat durant el 2016 s'havien realitzat sense tenir en compte els interessos dels accionistes privats. La Fundació Pinnae és el cinquè major accionista de BMN, amb 70.000.112 títols i un 4,34% del capital social de l'entitat. És l'única entitat fundadora de BMN sense representació al Consell d'Administració del banc.