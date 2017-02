L'allotjament turístic ja no és l'assignatura pendent de l'Alt Penedès

L’Alt Penedès comença a ser considerat una de les destinacions enoturístiques de referència. Després de molts anys d’intentar inculcar als cellers, i a la resta d’establiments (turístics o no), la necessitat d’apostar per aquest tipus de visites, sembla que la comarca va assolint, a poc a poc, els seus objectius.

Les xifres ho demostren. Segons l’Associació Espanyola de Ciutats del Vi (ACEVIN), el 2015 –encara no s’han presentat les dades de l’any passat– la Ruta del Vi i el Cava del Penedès va ser la que més turistes va rebre, amb més de 464.000 visites. I no era la primera vegada. Un any abans, el territori ja s’havia enfilat fins al cim d’aquest rànquing estatal.