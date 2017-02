El Vendrell celebra aquest diumenge la 31a Xatonada Popular

Aquest diumenge, a partir de les 10 del matí, a la Rambla, el Vendrell celebrarà la festa gastronòmica de la Xatonada Popular amb el 31è Concurs de Mestres Xatonaires, la 30a Exhibició de Xatonaires Infantils i la 24a Fira de productes alimentaris naturals i artesanals.

Al ja tradicional Concurs de Mestres Xatonaires hi participaran una cinquantena de persones i pel que fa a les activitats paral·leles, hi haurà tallers i jocs infantils, trobada d'intercanvi de plaques de cava i la ruleta solidària a càrrec de La Ballaruga. Aquest any també hi participaran tres dolceries

del Vendrell amb la venda de productes relacionats amb el xató i el nostre territori.

I com a gran novetat, a la Xatonada Popular del Vendrell 2017 hi haurà un espai anomenat “Xató Experience” on cuiners del col·lectiu Terra i

Taula faran una demostració de com cuinar el xató de manera diferent a l’habitual amb una recepta innovadora. L’activitat anirà a càrrec d’Oriol Rosell (l’Obrador), Josep Pascual (Ull de llebre), David Vernet (Vell Papiol) i Jordi Guillem (Lo Mam), i estarà moderada per Xavier Sanjuan (comunicador i

entès en gastronomia). Tot seguit, s'oferirà una degustació de quatre tapes elaborades amb ingredients del xató i dues copes de vi, per un preu de 16 euros. Per poder fer aquest tast cal enviar un correu electrònic a

A partir de les 12 del migdia es realitzarà el repartiment d'unes 1.500 degustacions de xató, que tindran un preu de 7 euros. Els tiquets es poden comprar de forma anticipada al Centre d’Iniciatives i Turisme.