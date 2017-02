L’Alt i el Baix Penedès segueixen reduint la xifra d’aturats el mes de gener

La Generalitat de Catalunya va fer públiques dijous les dades d’ocupació laboral registrades durant el mes de gener, amb xifres que segueixen sent molt bones per al Penedès, ja que continua reduint el nombre de persones a l’atur. Concretament, el mes passat fins a 70 veïns d’ambdues comarques van abandonar les llistes de desocupació, un descens molt tímid però que permet seguir marcant els millors registres en matèria laboral des que va esclatar la crisi.

L’Alt Penedès va tancar el primer mes del 2017 amb 6.334 aturats, 26 menys que el mes anterior. Només 14 dels 27 municipis que hi ha a la comarca van acabar el gener amb menys aturats, sent Sant Sadurní (+23) i Gelida (+23) els que més persones van incorporar a les llistes de desocupació. Per altra banda, la població que va registrar un millor comportament en matèria laboral va ser Vilafranca, que va reduir l’atur en 54 persones.

Al Baix Penedès, la xifra de persones sense feina va baixar en 44 casos el mes de gener, tot i que la comarca segueix amb 8.912 aturats, i registrant una de les taxes de desocupació més altes del país (al desembre era del 21,37%). Desglossant l’atur per municipis, fins a 9 de les 14 poblacions que hi ha a la comarca van reduir el mes passat el nombre d’aturats, sent el Vendrell el que va registrar una xifra més elevada, amb 30 casos. Banyeres va ser la segona població amb un millor comportament, amb 16 persones que es van incorporar al mercat laboral.

Pel que fa a les poblacions del Baix Penedès que més veïns van inscriure a les llistes de l’atur, Llorenç del Penedès, amb 8 casos, es va situar primera, mentre que Cunit i Calafell, amb 5 i 4 persones respectivament, es van col·locar en segona i tercera posició. Tot i que 5 pobles han augmentat la xifra de persones a l’atur, cal destacar que en tots els casos la pujada ha estat molt minsa.

L’atur a Catalunya

L’Alt i el Baix Penedès van seguir al gener una tendència diferent del conjunt de Catalunya, que va augmentar lleugerament les xifres d’atur (+0,1%) respecte del mes de desembre. Segons el Departament de Treball de la Generalitat, gener ja acostuma a ser un més en què augmenta el nombre de persones desocupades. Tot i la pujada, aquest ha estat el millor gener des de l’any 1997.