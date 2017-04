El Vendrell reivindica la gastronomia nòmada amb la segona Foodgoneta

El Vendrell torna a apostar aquest any per la gastronomia nòmada amb la segona edició de la Foodgoneta, una mostra de foodtrucks que el darrer cap de setmana d’abril portarà fins a la capital penedesenca una desena d’aquestes originals furgonetes. Enguany, la iniciativa l’organitzen Lacasablava i l’Associació Tornem Alego, que s’han marcat com a objectiu promoure noves activitats socials i culturals al Vendrell i al Penedès.

Tot i que la iniciativa es presenta aquest 2017 carregada de novetats, manté l’essència que l’any passat li va permetre comptar amb una magnífica acollida, que és la mostra de cuina sobre rodes. Com en la darrera edició, hi haurà furgonetes d’arreu del país que presentaran una àmplia oferta amb menjar per a celíacs, receptes vegetarianes, dolces o exòtiques, d’arreu del món.

La mostra se celebrarà els dies 29 i 30 d’abril i el dilluns 1 de maig (Dia Internacional dels Treballadors) des de les 12 del migdia fins a les 3 de la matinada, excepte el dilluns, que finalitzarà a les 11 de la nit. L’escenari de la proposta serà l’Agrotast, la Cooperativa Agrícola del Vendrell, que ja va acollir l’esdeveniment l’any passat.

Una de les novetats destacades de l’edició d’enguany és un nou espai –ubicat en una de les naus de la cooperativa–, que acollirà una mostra d’artesans i tallers handmade fets per artistes del territori i per a totes les edats. Hi haurà artesans del patchwork, del gelli plate, de l’scrapbook o dels cubs de Rubik, entre d’altres. La participació és oberta i les persones que en vulguin formar part només hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. . La nau també disposarà d’un nou espai de descans amb taules.

‘Handmade’ i música

A part de l’oferta gastronòmica i dels tallers, una altra de les novetats d’aquest 2016 és l’augment de l’oferta musical. Dissabte obrirà la vetllada Nerea Bassart, una cantautora local amb una gran projecció; la seguirà el grup Tico Brae, una banda indie de la província de Tarragona, i tancaran la nit els locals Kame Hame, que tornen als escenaris per portar el bo i millor de les bandes sonores que ens van acompanyar de petits.

Diumenge actuaran els Virgili & the Rivals, que amenitzaran el Foodgoneta amb peces de pop, indie i rock, i els Crueladevil, un grup vilanoví amb premis internacionals, que tancaran la nit amb bones dosis de rock. I per últim, els Jazz Attack Quartet clausuraran la mostra dilluns al vespre, amb un espectacle de jazz, swing i ritmes ballables per a tots els públics. Durant els tres dies també hi haurà diferents discjòqueis convidats.