El Cafès Novell Vilafranca doblega al Vilanova (3-1)

Dissabte a les 6 de la tarda els vilafranquins jugaran a la pista del Jolaseta a Getxo

Bon partit a la poliesportiva vilafranquina en el derbi del Gran Penedès davant del Vilanova. Els locals teníem l’obligació de guanyar davant la seva afició, i així a ser, millors sobre la pista, van guanyar per 3 a 1. Van obrir la llauna els locals en gran jugada personal per banda dreta de Marc Vázquez, i els de casa van ampliar diferències a fregar de la mitja part en una gran assistència de Carles Rodríguez i Ferran March va afusella al porter visitant Jordi Esteve. A la segona part els del Garraf es veien obligats a marcar per tenir opcions de puntuar. Joan Montaner executava un penal que aturava David Arellano, la jugada continua, el mateix Montaner controla la bola i va una gran assistència per Ignasi Garrido que marca pel seu equip (2-1). Quedaven 10' per endavant i podia passar de tot, però en els darrers minuts, Enric Marti està molt oportú per recuperar una bola en zona defensiva del Vilanova i Carles Rodríguez supera al porter visitant i fa el definitiu 3 a 1. Dissabte a les 6 de la tarda els vilafranquins jugaran a la pista del Jolaseta a Getxo.