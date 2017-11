El Vilafranca jugarà diumenge a la Bòbila de Gavà

Els locals figuren en lloc de descens, però han guanay al Prat i l'Hospitalet

A la tercera divisió, el Vilafranca del futbol buscarà els tres punts, diumenge a les 12 del migdia, al camp de la Bòbila de Gavà, els d'Ivan Moreno s'han de recuperar de les dues derrotes consecutives a Cerdanyola i al municipal davant del Terrassa

L'equip del Baix Llobregat és una capsa tancada.

Amb molts problemes institucionals i amb el descens de la Segona B per problemes econòmics, els del Baix Llobregat són els penúltims per la cua.

Però són molt irregulars.

Van guanyar de forma consecutiva al camp del Prat i a casa amb l'Hospitalet, dos aspirants a la promoció d'ascens.

El tècnic vilafranquí és conscient que tot i que el Gavà porta tres derrotes consecutives, l'equip no s'ha de confiar.