Noia Freixenet i Vendrell a certificar la classificació pels vuitens de la CERS

Els dos equips jugaran el proper dimecres el campionat de lliga

Dissabte europeu.

El Vendrell rep a l'equip del Coutran (5-3 a l'anada) i no ha de patir per superar l'eleiminatòria.

El Noia Freixenet es desplaça a la pista alemanya del Darmstadt (11 a 2 l'anada), el que serà un partit de tràmit.

Per aquest motiu, els dos equips comarcals ajornen el partit de lliga per dimarts.

El Vendrell buscarà la tercera victòria consecutiva davant del Vic (21,00) a Calafell i el Noia Freixenet ho farà a la pista del Vic (21,00), una de les revelacions en aquest inici de lliga.