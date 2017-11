Diumenge el Vilafranca rep la visita de l'Europa





Un gol d'Aday Benitez (49') a inici de la segona part, va permetre al Vilafranca sumar els tres punts a la Bòbila de Gavà. Dos equips necessitats de punts, els del Baix Llobregat per sortir de la zona descens i els vilafranquins per no despenjar-se de la zona alta. Diumenge els vilafranquins recent la visita de l'Europa.