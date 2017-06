Enric Martí i Carles Rodríguez, nous jugadors del Cafès Novell Vilafranca

La directiva del Cafès Novell Vilafranca anunciava aquesta setmana el fitxatge de dos jugadors per la propera temporada. Enric Martí que torna després d'un any a Itàlia i l'osonenc Carles Rodríguez, procedent del Quevert francès.

El jugador vilafranquí Enric Martí es va convertir en el primer fitxatge de l’equip de Francesc Bargalló. El jove jugador, format al Sant Ramon, Igualada i Vilafranca, torna a Vilafranca després d’una temporada a la lliga italiana, on ha jugat amb el Monza. La seva experiència a la lliga italiana ha finalitzat aquesta primavera, després de quedar en l’onzè lloc a la lliga i jugar la Copa de la CERS, on va caure als quarts de final davant el Sarzana.

I dimecres es presentava la segona incorporació per la pròxima temporada del Cafès Novell Vilafranca Capital del Vi. Aquesta vegada era el torn de l’osonenc Carles Rodríguez. Amb 31 anys aterra a Vilafranca amb tota la il·lusió del món per poder contribuir al retorn de l’equip a la màxima categoria de l’hoquei. Procedeix del Quevert francès, equip amb el qual s’ha proclamat subcampió de la lliga francesa aquesta darrera temporada sent el màxim golejador del conjunt amb un total de 33 gols que li han permès quedar entre els cinc millors realitzadors de la lliga.

En la presentació el president del Cafès Novell Vilafranca, Quim Vázquez, va desitjar-li molts èxits esportius tot afegint que el fitxatge de Rodríguez, format a la pedrera de Sant Hipòlit i germà mitjà dels Rodríguez era per fer un bloc competitiu per tornar a assolir l’OK Lliga. I va destacar-ne el compromís dient “es va comprometre amb el Vilafranca estigués on estigués i això és d’admirar”. El vicepresident, Fede Insensé va afegir de Rodríguez que serà “una peça important i un jugador desequilibrant i especialista a bola aturada”. Amb ADN de Sant Hipòlit als 23 anys va ser el salt al Vilanova d’on en guarda molt bons records. Després va passar per Maçanet i Tona. Rodríguez va assegurar que arriba amb “moltes ganes de treballar per poder tornar l’equip a l’OK Lliga”.