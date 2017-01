Carlos Castillejo guanya amb autoritat la 10K

L’atleta olímpic Carles Castillejo va establir un nou record a la cursa vilafranquina 10K (29’59”). Al podi el van acompanyar l’atleta local Ibrahim Chakir (31'46”), Daniel Baraldés (32'30”), Francesc de Lanuza (32'40”) i Iban Mañer (32'52”).

La setena 10K de Vilafranca va congregar 1.800 atletes als carrers de la vila en una de les edicions més exitoses. A banda de la victòria de Castillejo, a l’apartat femení va guanyar Judtih Corachan (37'50”) i la van acompanyar al podi Laura Vilchez (38'18”), tercera l’atleta local Naima Ait Ali (40'15”), Nuria Cascante (40'30”) i Patricia Fernández (41'18”).

En el apartats de club els guanyadors van ser el Miostaf en masculí i Masquefa Trail en el femení.

Com a novetat, aquest any es va celebrar també la Mini 10K, una cursa d'un quilòmetre pels carrers del centre pensada per a tota la família. En total hi van córrer 1.800 persones després d'haver pagat un euro per la inscripció que es destinava íntegrament a l'Hospital de Sant Joan de Déu.