El pressupost a Sant Sadurní per al 2017 augmentarà quasi un 2%

Dijous passat el ple municipal de desembre va aprovar el pressupost municipal per al 2017, que serà de 13.634.311. La proposta, que s’incrementa un 1,9% –uns 253.810 € en relació a 2016– va comptar amb els vots favorables dels dos socis de govern CDC-ERC (9 vots), mentre que tots els grups de l’oposició (PSC,CUP, ICV i PP, 8 vots) van votar-hi en contra.

En una llarga intervenció, el regidor d’Hisenda Josep Maria Ribas va donar detall a l’inici de la sessió dels diferents capítols i partides que compondran el nou pressupost municipal, marcat per la prudència en la previsió d’ingressos malgrat la millora de la conjuntura econòmica, i per un capítol d’inversions que ascendirà a 420 mil euros i que es repartirà entre moltes regidories i serveis municipals.

A l’inici de la sessió també es va donar la benvinguda al nou secretari municipal de la corporació, Òscar Buxeres, a la vegada que es va agrair públicament la tasca realitzada per l’anterior secretari, Pedro Vizuete. Després de l’eliminació l’any passat de la majoria dels patronats municipals i l’absorció dels serveis per part de l’Ajuntament, només el patronat cultural Parera es manté amb un pressupost propi, tot i que d’una quantitat que ascendirà a 12.000 euros i que vehicularà les beques per a estudiants de la vila.

En l’apartat d’ingressos, es va assenyalar que el capítol 1, corresponent a impostos directes, suposarà el 49,77% dels ingressos, mantenint-se pràcticament en la línia del 2016, com succeeix també al capítol de taxes i preus públics. A l’apartat d’impostos indirectes es preveu un augment significatiu, d’uns 120 mil euros en relació a aquest any, motivat per la reactivació de la construcció.

Les transferències corrents sí que experimentaran una notable pujada, com a conseqüència d’una nova regulació en les aportacions de l’estat.

Pel que fa a les despeses, el capítol corresponent a personal registra un lleuger increment, situant-se en el 46,34% del pressupost, amb una mica més de 6,3 milions d’euros. Els béns i serveis s’incrementen en uns 260 mil euros per tal de millorar el funcionament i projectes d’alguns serveis municipals.

En aquest apartat, Ribas va apuntar l’empenta que rebran algunes partides, com les de noves tecnologies, salut o acció social i particularment cultura, a causa de la posada en marxa de la nova biblioteca municipal al Centre Cultural de la plaça Nova, o participació ciutadana.

Pel que fa a les subvencions, es va subratllar l’aposta pel Festival Most o l’aportació extraordinària a la Festa de la Fiŀloxera.

Reducció del deute

La reordenació dels deutes i l’amortització han permès a l’Ajuntament reduir en prop de 50.000 euros els interessos del deute en comparació al 2016. Josep Maria Ribas va remarcar l’esforç realitzat en els darrers anys per reduir el deute de l’Ajuntament i va situar el ràtio d’endeutament de la corporació local al tancament d’aquest exercici en el 24, 85% –uns 3,6 milions d’euros– havent eixugat en cinc anys més de la meitat dels 9 milions de deute que arrossegava l’Ajuntament l’any 2011.

L’impuls en inversió permetrà afrontar l’adquisició de nou mobiliari urbà, la reforma al Casal d’Avis, la compra de nou equip informàtic, nova senyalització viària i la renovació de maquinària de neteja per la brigada municipal, entre d’altres.

Des del govern també es va subratllar que l’Ajuntament és a l’espera de concretar subvencions per a actuacions com les obres del carrer Sant Venat o l’ampliació del cementiri de Monistrol, entre d’altres.

Josep Subirana, en representació de CDC, es va sumar a destacar la reducció del deute i l’esforç per acollir-se a totes les subvencions d’altres administracions que permetin impulsar projectes d’envergadura. Subirana també va mostrar-se confiat en donar a curt termini una injecció de recursos a qüestions com la recuperació del mercat municipal, la promoció del CIC Fassina o l’aparcament d’autocaravanes.

Els diferents grups de l’oposició van coincidir en diversos arguments per justificar el seu vot negatiu a la proposta del govern. Des del PSC, CUP i PP es va reiterar la manca de transparència i d’un pla d’acció de govern, que entorpeixen la tasca de seguiment i avaluació per part dels grups de l’oposició.

El portaveu del PP, Carles Jiménez, va qualificar la proposta de pressupost tècnic, mancat de innovació i sense il·lusió per afrontar els grans reptes de la vila. També va soŀlicitar més sensibilitat per tal d’atendre i incorporar bones idees plantejades per l’oposició. El regidor popular va recordar les grans prioritats que defensa el seu partit: major aposta per la promoció econòmica i turística, la reinserció social, les famílies, la seguretat i l’estat de la via pública.

La reduïda partida per a promocionar el CIC Fassina, la neteja dels carrers o la minva del mercat municipal van ser alguns dels punts negres assenyalats per Jiménez.

Des d’Iniciativa es va incidir en la necessitat que el pressupost plantegi nous models en la recaptació, amb un model d’ordenances fiscals lineal i poc progressiu, reclamant nous criteris per impulsar una tarifació social dels impostos. El portaveu Rafa Berlanga sí que va aplaudir la rebaixa de l’endeutament municipal, però va lamentar que la proposta de pressupost resultava molt previsible i continuista. I va demanar un major esforç en àrees com educació, joventut, via pública, promoció econòmica o esports, per tal de tirar endavant nous projectes, renovar equipaments, serveis o mobiliari urbà. També va criticar que la vila arrossega molts equipaments inacabats i va demanar més esforços per impulsar el mercat municipal, la millora de la recollida de residus, l’oferta cultural i d’espais per als joves o les polítiques de participació ciutadana.

També la CUP va ser molt taxativa a l’hora d’assenyalar la manca d’un pla de govern que permeti debatre el model de vila, el futur dels equipaments municipals i va lamentar l’immobilisme i la improvisació que exhibeix el govern. Des de la CUP es va recordar que apujar impostos no és dolent i va advocar per cercar majors ingressos entre aquells que més tenen, mitjançant impostos com l’IBI o el d’activitats econòmiques, que permetin redistribuir la riquesa i millorar els serveis a la ciutadania. Pujol va destacar tres assumptes en què va lamentar la manca d’interès del govern: la participació ciutadania, tot i valorar la partida que s’obre en el proper pressupost municipal; la ràdio i l’escola Intermunicipal.

El PSC va iniciar el seu torn assenyalant la manca de transparència i la dificultat de conèixer el rumb i prioritats de l’equip de govern. La portaveu, Susanna Mérida, va mostrar el seu desconcert per l’evolució d’assumptes com l’edifici de Can Guineu, el projecte del viver de cavistes, la pista coberta polivalent o la ruta saludable, i va qualificar la proposta de pressupost com a merament continuista i en què l’únic que posa èmfasi el govern és la reducció del deute.

A la segona part de la intervenció es van enumerar les principals propostes formulades pel grup socialista, com: un estudi per donar un tomb a la situació del mercat municipal; un projecte integral dels equipaments esportius; la neteja dels carrers; desenvolupar obres com als carrers Vilarnau i Sant Venat; un servei de bus nocturn per a joves a treballar des de la Mancomunitat; elaborar un pla d’inversions consensuat; o resoldre el conveni amb l’Ateneu mitjançant una taula de negociació.

Mocions

Després d’un debat del pressupost intens, el ple va resoldre amb major celeritat diverses mocions, com dues propostes del PSC per seguir avançant en l’eradicació de la violència de gènere, amb un text amb motiu del 25-N i sobre el possible tancament de jutjats de violència sobre la dona.

També va rebre unanimitat de tots els grups una altra moció del PSC per reclamar un reglament que desenvolupi la llei de pobresa energètica, tot i que la CUP va criticar l’acord que els grans partits van fer en el passat per privatitzar les elèctriques i que ha conduït a la situació actual. Des d’ERC es va proposar alguna esmena al text per recordar que ja hi ha una normativa catalana, tot i que suspesa, que es podria aplicar per combatre aquest drama de moltes famílies. La regidora d’Acció Social, Àngels Canals, va posar en valor la tasca dels Ajuntaments per acompanyar les famílies, aturant talls de llum i garantint amb ajuts l’accés als serveis bàsics.

En canvi, la majoria del plenari va votar en contra i ICV va abstenir-se a la moció de la CUP en suport als encausats per cremar fotos del rei. El text era, a més, molt crític amb l’acció dels mossos d’esquadra i de la conselleria d’Interior. Els dos regidors de la CUP van finalitzar la seva exposició al plenari estripant també dues imatges del rei d’Espanya.

Els grups van acomiadar-se al voltant de la mitjanit, després de quatre hores de sessió, desitjant unes bones festes nadalenques als veïns i veïnes.